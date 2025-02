Novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Ceará tomam posse nesta sexta-feira (31)

Em cerimônia realizada no Centro de Eventos, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) foram empossados na noite desta sexta-feira (31). O evento contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas.

A nova gestão, eleita em outubro do ano passado, seguirá nas funções até janeiro de 2027. Foram empossados para os cargos:

Presidente: Heráclito Vieira de Sousa Neto

Heráclito Vieira de Sousa Neto Vice-presidente: Francisco Mauro Ferreira Liberato

Francisco Mauro Ferreira Liberato Corregedora-geral da Justiça: Marlúcia de Araújo Bezerra

Marlúcia de Araújo Bezerra Ouvidora-geral do Poder Judiciário estadual: Andréa Mendes Bezerra Delfino

A solenidade foi conduzida pelo atual presidente da Corte, o desembargador Abelardo Benevides Moraes.

Legenda: Cerimônia ocorreu no Centro de Eventos do Ceará Foto: Divulgação/Ascom TJCE/Rodrigo Carvalho

O desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, presidente do TJCE, realizou o juramento ao cargo. "Prometo bem desempenhar os deveres do cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis da União do Estado".

O mesmo juramento também foi realizado pelos outros que foram empossados na noite desta sexta.