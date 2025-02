Reajuste salarial dos professores da rede estadual do Ceará terá pagamento retroativo até janeiro, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, sancionou lei que garante o reajuste de 6,27% para professores da rede estadual. Em anúncio realizado na noite desta quinta-feira (27), ele detalhou que a mudança contempla ativos, aposentados, pensionistas e temporários, sendo válida para toda a carreira.

Além disso, declarou que haverá um retroativo a janeiro. O Diário do Nordeste procurou a Casa Civil para saber como será o pagamento do retroativo e aguarda retorno. Assim que tivermos resposta, o texto será atualizado.

"Resultado do diálogo com a categoria, essa conquista é um reconhecimento ao excelente trabalho realizado por esses profissionais para tornar a educação do Ceará referência no país", escreveu o governador.

Aumento do salário

O Governo do Ceará detalhou que o reajuste deve atender, ao todo, cerca de 62 mil educadores. O percentual foi anunciado no dia 11 de fevereiro pelo governador, mas foi apenas no dia 18 deste mês que o projeto chegou à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), sendo lido em plenário no dia seguinte.

Veja também PontoPoder Elmano anuncia reajuste salarial de 5,83% para servidores públicos do Ceará PontoPoder Alece aprova reajuste salarial de 6,27% para professores da rede estadual do Ceará

A aprovação oficial da Alece ocorreu na última quinta-feira (20). O aumento salarial da categoria é de 6,27% do piso. Com isso, o valor mínimo que um professor com carga horária de 40 horas semanais pode receber é R$ 4.961,73, mas o valor máximo pode chegar até a R$ 12.538,03.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil