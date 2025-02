TCE prepara monitoramento de metas climáticas do Governo do Ceará e das prefeituras

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) prepara-se para implementar um sistema de monitoramento de metas climáticas das prefeituras e também do Governo do Estado. A ação foi anunciada pelo presidente do órgão no Ceará, o conselheiro Rholden Queiroz. Segundo ele, a iniciativa integra um movimento internacional de órgãos de auditoria e fiscalização para cobrar o cumprimento das promessas de boas práticas ambientais no mundo. No Brasil, a ação é liderada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e estendida aos órgãos estaduais.

Rholden Queiroz participou, nesta quinta-feira (27), da live do PontoPoder. Ele conversou com os editores do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes, e disse que a intenção do órgão é obter resultados do monitoramento ainda neste ano.

“Neste ano, teremos a COP 30 em Belém, no Pará, e sempre é a mesma história de ‘não conseguimos, vamos adiar as metas’, mas o planeta não tem mais como esperar, estamos perto do ponto de não retorno, do ponto de não ter mais como proteger a vida humana. Estamos sentindo isso na pele, são várias ondas de calor e enchentes, isso gera efeitos, além dos danos às vidas, danos financeiros. A tendência, se não houver um freio, é aumentar. Então, inspirados nesse sistema internacional, o TCU adaptou (um sistema) para o Brasil chamado de Painel Clima Brasil”, disse.

De acordo com o presidente do TCE, o sistema compila métricas climáticas e pode mostrar a evolução dos indicadores.

“Fui para uma reunião em Brasília com todos os presidentes de tribunais de contas do Brasil, fomos ao TCU para entender como funciona essa ferramenta e participar desse projeto. Vamos ter esse grande repositório de informações e monitoramento onde cada estado vai poder acompanhar como estão as metas climáticas para cada estado e para cada município” Rholden Queiroz Presidente do TCE

“A ideia é que na COP 30 o TCU, junto com os tribunais, possa apresentar os primeiros resultados desse movimento. Agora, vamos mandar técnicos do Brasil todo para um treinamento no TCU sobre o funcionamento da plataforma (...) A ideia é essa, o que você não avalia, não mede, não tem como saber se está acontecendo. Vamos avaliar, acompanhar, medir, dar transparência e a sociedade vai poder acompanhar isso e poder cobrar”, concluiu.