Vice-governadora Jade Romero diz ter sentido terremoto no Marrocos: 'comitiva está bem'

A vice-governadora do Ceará, Jade Romero, e sua comitiva sentiram o terremoto de maginitude 7 que atingiu o Marrocos, nesta sexta-feira (8).

Jade se pronunciou sobre o ocorrido em suas redes sociais. "Fomos surpreendidos com um terremoto de magnitude 7, de acordo com o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. Toda nossa comitiva do Governo do Estado do Ceará está bem e em local seguro, seguindo os protocolos de segurança", disse.

A gestora está no país para participar da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Ela deve apoiar a candidatura do Araripe Geopark Mundial, no município de Crato, para sediar a próxima edição da conferência.

Nos próximos dias, Jade também deve viajar à Espanha, onde irá conhecer iniciativas sobre o Sistema de Monitoramento Integral para os casos de Violência de Gênero (VioGen).

Terremoto no Marrocos

O terremoto foi registrado a uma profundidade de 17 quilômetros, segundo o o Centro de Pesquisas para Geociências da Alemanha (GFZ).

Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. Imagens que circulam nas redes sociais mostram moradores correndo e prédios tremendo.

O fenômeno foi registado às 23h11 (hora local) e ocorreu a cerca de 65 km a sudeste da cidade marroquina de Marrakech. Por questões de segurança, moradores saíram de suas casas.