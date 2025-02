Impasse em Santa Quitéria e Choró expõe fragilidades e exige solução urgente

Santa Quitéria, na Zona Norte do Estado, e Choró, no Vale do Jaguaribe, vivem um impasse político que não pode mais se arrastar. Desde o início do ano, os prefeitos eleitos, Braguinha e Bebeto Queiroz, ambos do PSB, estão impedidos de assumir os mandatos por determinação da Justiça. São dois meses de paralisia, sem solução definitiva à vista.