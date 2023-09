Evandro Leitão assume como governador; presidente da Assembleia fica no cargo por 10 dias

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), tomou posse como governador nesta quinta-feira (7). Ele fica no cargo por dez dias durante viagem ao exterior do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice Jade Romero (MDB).

A solenidade de transmissão de cargo ocorreu no Palácio da Abolição, pouco antes do embarque de Elmano para a China. Também participaram a senadora Augusta Brito e a primeira-dama da Assembleia, Cristiane Leitão.

Esta é a terceira vez que Evandro assume o Governo do Ceará, mas a primeira vez durante o Governo Elmano.

"É uma honra cumprir esta missão delegada pela Constituição do Ceará. (...) Seguimos com o propósito de união e desenvolvimento do nosso estado, seguimos trabalhando pelo bem do povo cearense", disse Evandro.

Viagem ao exterior

Elmano embarcou para a China pela segunda vez desde que assumiu como governador. O principal foco da agenda no país asiário é atrair investimentos para a área de energia, principalmente o hidrogênio verde.

Elmano reforçou que a viagem deve permitir a busca por "importantes investimentos internacionais para o Ceará. A conversa foi iniciada pelo presidente Lula com empresas chinesas e agora vamos confirmar essas parcerias", disse o governador. Na primeira vez em que foi a China, o governador cearense esteve na comitiva do presidente Lula.

Já a vice-governadora Jade Romero passa por dois países nos próximos dez dias. Primeiro, ela estará em Marrakech, no Marrocos, onde participa da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No evento, a vice-governadora irá apresentar a candidatura do Araripe Geopark Mundial, no município de Crato, para ser sede da 11ª edição da conferência.

Na sequência, ela irá para Madrid, na Espanha. No país europeu, Jade Romero, que também é secretária estadual das Mulheres, irá conhecer iniciativas sobre o Sistema de Monitoramento Integral para os casos de Violência de Gênero (VioGen), além de outras medidas ligadas a esta pauta.