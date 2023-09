Com viagem de Elmano e da vice Jade Romero, Evandro Leitão assume Governo do Ceará

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), irá assumir, temporariamente, o Governo do Ceará nesta quinta-feira (7). A posse ocorre por causa da viagem tanto do governador Elmano de Freitas (PT) como da vice, Jade Romero (MDB).

Elmano viaja na noite desta quinta, para a China, onde deve ter uma agenda focada na captação de investimentos para a área de energias renováveis e hidrogênio verde (H2V) no Ceará, além de visitas a parques eólicos, fábricas e usinas de H2V.

"Para aproveitarmos também a experiência que tem lá. Vamos nos reunir com investidores, que tenho certeza vamos garantir investimentos no Ceará. É por isso que estou viajando, para buscar investimentos e garantir empregos para o povo do Ceará", disse Elmano nesta quarta-feira (6), durante live realizada semanalmente pelo governador.

Vice-governadora

Jade Romero viaja para o Marrakech, no Marrocos, também na quinta-feira, onde irá participar da 10ª Conferência Internacional de Geoparques, realizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No evento, a vice-governadora irá apresentar a candidatura do Araripe Geopark Mundial, no município de Crato, para ser sede da 11ª edição da conferência.

Na sequência, ela irá para Madrid, na Espanha. No país europeu, Jade Romero, que também é secretária estadual das Mulheres, irá conhecer iniciativas sobre o Sistema de Monitoramento Integral para os casos de Violência de Gênero (VioGen), além de outras medidas ligadas a esta pauta.

A vice-governadora retorna para o Ceará no dia 16 de setembro. Já o governador Elmano de Freitas chega ao Ceará no dia seguinte, 17 de setembro.