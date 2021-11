Em ritmo de campanha, Evandro Leitão visita 23 municípios em uma semana como governador do Ceará

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), está apenas no segundo mandato como deputado estadual, mas já chegou à liderança do Legislativo cearense e, na última semana, à do Executivo. Como governador em exercício, Evandro fez valer a possibilidade de ganhos políticos, às vésperas de novo ano eleitoral, e percorreu 23 municípios em poucos dias, passando por 10 das 14 regiões do Ceará.

Evandro é um dos nomes cotados pelo PDT para disputar a chefia do Governo do Estado no próximo ano. Temporariamente na cadeira do governador Camilo Santana (PT) – que viajou à Europa –, o pedetista inaugurou obras, assinou ordens de serviço, conversou com a população e reuniu aliados – e até adversários.

“Estamos encerrando hoje, sábado, as visitas a parte dos municípios do Ceará. Foram 23 municípios que visitamos, fazendo inaugurações, substituindo o governador Camilo Santana e a vice-governadora Izolda Cela”, anunciou na noite do último sábado (30), em Guaiúba, na inauguração de uma areninha.

“Quero fazer um parêntese em nome do governador Camilo Santana, um político sério, honrado, extremamente trabalhador, equilibrado e que é uma das referências para mim na política, pela postura, caráter e comportamento. Tentei aproveitar e representá-lo da melhor maneira possível, honrando a confiança que ele colocou em mim”, concluiu o então governador em exercício.

Com a máquina na mão

Camilo e a vice-governadora, Izolda Cela (PDT), também cotada entre os pedetistas para disputar o comando do Executivo do Estado, viajaram à Europa. Ele participou da COP26, principal conferência climática da Organização das Nações Unidas (ONU), na Escócia, mas visitou ainda Alemanha, França e Holanda em busca de investimentos para o Ceará.

Já a vice-governadora esteve em Portugal para encontros nas áreas da Educação e do Turismo. Evandro Leitão ficou no Ceará com a oportunidade de conversar com prefeitos, importantes aliados nas eleições do próximo ano. Em publicação nas redes sociais, o pedetista ressaltou que cumpriu seu objetivo nesse período de percorrer “o Ceará de ponta a ponta”.

No agradecimento publicado no último domingo (31), ele destacou os políticos que o receberam nos municípios. “Quero agradecer aos cidadãos e cidadãs que tiraram um tempinho para nos ouvir, aos deputados federais e estaduais que estiveram conosco, aos prefeitos que nos receberam tão bem em seus municípios e à equipe do Governo do Estado por todo o suporte”, concluiu.

Agenda intensa

Na segunda-feira (25), Evandro Leitão tornou-se, oficialmente, governador em exercício. Naquele mesmo dia, ele participou da inauguração de uma areninha na Capital ao lado do prefeito José Sarto (PDT).

Na terça-feira (26), o político iniciou a série de viagens na região norte do Estado, onde visitou Santana do Acaraú e Sobral, berço dos irmãos Cid e Ciro Gomes (PDT), que comandam o grupo político a que pertence Evandro.

Ainda na noite de terça-feira, o pedetista representou o Governo em uma sessão solene na Assembleia Legislativa alusiva ao Dia do Prefeito. A cerimônia contou com a presença de chefes municipais de diversas cidades cearenses. Foi mais uma oportunidade de aproximação de Evandro com os comandantes das prefeituras.

Legenda: Evandro Leitão percorreu quase todas as 14 regiões do Ceará Foto: Divulgação

Na quarta-feira (27), Evandro esteve em Quixeramobim, no Sertão Central, e assinou ordens de serviço também no Vale do Jaguaribe. Ele esteve em Russas, Choró, Quixeramobim e Quixadá

Na quinta-feira (28), a agenda foi no Cariri e no Centro-Sul do Estado, onde também autorizou o início de obras em Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Iguatu e Cedro.

Já na sexta-feira (29), o governador em exercício esteve nos municípios de Camocim, Granja, Acaraú e Itapipoca.

No sábado (30), no dia mais intenso de atividades, Evandro cumpriu agenda no Sertão de Crateús, nos municípios de Santa Quitéria, Tamboril, Nova Russas e Novo Oriente. Em seguida, no Maciço de Baturité, onde visitou Aratuba e Guaiúba.

Seguindo os passos dos adversários

O roteiro do governador em exercício incluiu cidades estratégicas para o grupo governista e que, por isso, são almejadas pela oposição. O futuro nome a ser escolhido entre os pedetistas deve ter como principal adversário o deputado federal Capitão Wagner (Pros), que já tem sua candidatura pavimentada.

Nos últimos meses, também com intensa agenda pelo Ceará, o parlamentar visitou Sobral ao lado de aliados na região em busca de avançar sua influência no reduto dos Ferreira Gomes. Em outubro, Wagner fez uma ofensiva no Cariri. A região é a maior do Estado e reúne 29 municípios.

Evandro também seguiu os passos do parlamentar federal e, inclusive, cumpriu agenda ao lado do prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra (Podemos), um dos poucos prefeitos da oposição.

A investida na região Sul do Estado também tem um peso na base aliada. A região é o reduto do governador Camilo Santana, que é natural de Crato e iniciou a vida pública em Barbalha.

Corrida até as urnas

Ao todo, o PDT tem quatro nomes mais cotados internamente para liderar uma chapa no próximo ano. Além de Evandro e Izolda, completam a lista o secretário de Planejamento e Gestão, Mauro Filho (PDT), e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT).

Desde setembro, o diretório estadual pedetista tem promovido encontros regionais justamente para aproximar tais nomes da base do partido no Interior. No domingo (27), o quarteto pedetista inclusive havia se reunido em São Benedito para um evento do tipo.

Considerando essa passagem pela região da Serra da Ibiapada, ainda quando não havia assumido o Executivo, Evandro Leitão chegou a visitar 11 das 14 regiões do Estado em uma semana.

Os outros nomes do PDT também se movimentaram ao longo da última semana, mas com agendas públicas mais tímidas que a do governador interino.

De olho em 2022

Mauro Filho acompanhou Evandro em algumas agendas pelo Estado nos municípios de Itapipoca, Crateús e Santa Quitéria, já Roberto Cláudio participou de palestras na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Legenda: Secretário Mauro Filho, que também é cotado para liderar uma chapa pedetista, acompanhou Evandro Leitão em algumas agendas

O ex-prefeito teve o nome defendido por Cid Gomes, um dos nomes mais influentes dentro do partido. “É o melhor nome do PDT. Eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de talento. Temos excelentes nomes no PDT. Por enquetes, pesquisas e avaliações, é o nome dos cogitados que melhor tem performance”, disse em entrevista à TV Assembleia em agosto.

Roberto Cláudio, no entanto, enfrenta forte resistência de possíveis aliados da chapa governista. Ala do PT mais ligada aos deputados federais Luizianne Lins e José Airton, por exemplo, afirmam que a manutenção da aliança entre PT-PDT é inviável com o ex-prefeito liderando uma chapa.

Posição semelhante é defendida pelo MDB, de Eunício Oliveira. Tanto Luizianne quanto Eunício disputaram com o pedetista a Prefeitura de Fortaleza e foram derrotados.