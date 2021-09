Após atos do 7 de setembro, Capitão Wagner é recebido pela oposição em reduto dos Ferreira Gomes

Após comandar o palanque bolsonarista nos protestos de 7 de setembro em Fortaleza, o deputado federal Capitão Wagner, que reafirmou a pré-candidatura ao governo do Estado no próximo ano, segue a agenda de eventos no Interior do Estado. O café desta quinta-feira foi em Sobral, com um jeitão de evento político.

Na principal cidade da região Norte, Wagner foi recebido pelo também deputado federal Moses Rodrigues (MDB), o pai dele, empresário Oscar Rodrigues, e Dr. Guimarães, três lideranças que já disputaram a Prefeitura do Município.

O ato acabou se tornando uma reunião de opositores dos irmãos Ferreira Gomes, que comandam a Cidade desde 1996 e cujo prefeito é Ivo Gomes, o irmão mais novo.

Depois de caminhar pelo famoso Beco do Cotovelo, point de discussões políticas de Sobral, e visitar empresas, Wagner passa pelos municípios de Massapê e Uruoca, na região, e retorna a Sobral para um jantar promovido por Moses e Oscar.

Recepção federal

Legenda: O ministro Marcelo Queiroga foi recepcionado em Sobral por políticos cearenses

Recentemente, a família Rodrigues recebeu uma caravana de Brasília, capitaneada pelo ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga, membros do ministério e também apoiadores do presidente Jair Bolsonaro como a médica cearense Mayra Pinheiro, além de um grupo de deputados federais, entre eles, o próprio Capitão Wagner.

Ainda sobre a reunião em Sobral, o empresário Gaudêncio Lucena, ex-vice-prefeito de Fortaleza, acompanha o grupo. No grupo que aparece na foto, todos podem ser candidatos a cargos eletivos no ano que vem.

A oposição no Ceará se movimenta já com o olhar no horizonte da sucessão de 2022.