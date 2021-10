O que a estadia de Evandro Leitão no Governo aponta sobre a sucessão estadual

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Evandro Leitão (PDT) fará uma curta, porém intensa estadia de sete dias a frente do Governo do Estado na ausência do governador Camilo Santana e da vice, Izolda Cela.

A agenda de compromissos do chefe temporário do Palácio Abolição inclui viagens praticamente todos os dias e para regiões estratégicas do Estado. Não é comum essa agitação em uma passagem tão rápida pelo cargo. Geralmente, não passa de algo protocolar.

Legenda: A passagem de Evandro pelo Abolição foge da protocolar substituição do chefe do Executivo Foto: Reprodução Redes Sociais

A rodada de andanças começou em Fortaleza, nesta segunda (25), mas passará pela Zona Norte, nesta terça-feira (26), onde estará em Sobral e Santana do Acaraú. Ainda na terça, Evandro vai a Chorozinho, terra de um dos prefeitos aliados dele, Júnior Castro. Até domingo, ele vai ainda ao Cariri, ao Sertão Central, aos Inhamuns.