Apoiado até por prefeitos de oposição, Camilo tem cenário de favoritismo na disputa ao Senado

Faltando pouco menos de um ano para a Eleição 2022, todos os assuntos relacionados ao pleito ainda estão no campo da especulação e da possibilidade. Entretanto, tem um cargo em disputa que o cenário, pelo menos por enquanto, é samba de uma nota só: a cadeira de senador pelo Ceará (apenas uma estará em disputa no próximo ano).

Uma observação mais atenta ao processo pré-eleitoral revela interesse de apoio à - ainda possível - postulação do governador até entre prefeitos eleitos pela oposição. Recentemente, em entrevista local, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, declarou publicamente um possível apoio a Camilo, caso se confirme a candidatura.

Glêdson tem como vice-prefeito o ex-deputado Giovanni Sampaio, que é aliado de Camilo e do deputado estadual Fernando Santana. Mesmo filiado ao Podemos e devendo, pelo menos por enquanto, apoiar o nome de oposição ao governo do Estado, o gestor já declarou a poio a Camilo.

O mesmo ocorre com o prefeito de São Gonçalo do Amarante, professor Marcelão (Pros), que já chegou a declarar a aliados a possibilidade de prestar apoio a Camilo no próximo ano.

Até o momento, a oposição, que tem se movimentado em torno do nome de Capitão Wagner, como pré-candidato ao governo do Estado, não tem nome na disputa ao Senado, parece até ter abandonado a disputa.

Do ponto de vista das lideranças nacionais, Camilo já recebeu aval de Lula para conduzir o processo de decisão de candidatura e até as articulações internas no partido sobre o pleito de 2022 no Ceará.

Embora as turbulências entre Lula e Ciro tenham crescido nacionalmente nos últimos dias, o cenário ainda é de manutenção da aliança no Ceará.

Legenda: No mês passado, Ciro Gomes declarou que o PDT apoiará Camilo independentemente de aliança com o PT no Ceará

Por falar em Ciro Gomes, por sinal, este foi outro pré-candidato a presidente que declarou apoio a “qualquer empreitada” desejada pelo governador no ano que vem. Independentemente, inclusive, de manutenção ou não da aliança entre PDT e PT.