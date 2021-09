Tasso admite, pela primeira vez, que pode não ser candidato ao Senado em 2022

O senador cearense Tasso Jereissati (PSDB) admitiu, nesta terça-feira (14), em Brasília, que pode não disputar a reeleição no ano que vem a uma cadeira no Senado Federal. Esta é a primeira vez que o parlamentar fala diretamente sobre o assunto que é tratado como possibilidade em praticamente todas as conversas sobre a sucessão estadual.

A informação foi publicada pelo colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, e confirmada por esta coluna com interlocutores do senador cearense. Tasso está completando o seu segundo mandado de 8 anos de senador em 2022 e a cadeira cearense ocupada por ele na Casa estará em disputa no pleito do ano que vem.

Em entrevista a este colunista em janeiro deste ano, o parlamentar desconversou ao ser questionado sobre reeleição. Tasso Senador "Quando você está com 72 anos, o plano para daqui a dois anos é estar vivo e com saúde".

Desta vez, mais diretamente, Tasso admitiu que ser candidato no próximo ano.

Em 2020, o senador cearense se reaproximou politicamente do grupo comandado pelo ex-ministro Ciro Gomes e pelo senador Cid Gomes, o que se formalizou ao PSDB apoiar a candidatura de José Sarto, em Fortaleza, e de Ivo Gomes, em Sobral.

Conjuntura local de 2022 Para 2022, um dos gargalos para a formação da chapa majoritária governista é justamente a posição a ser adotada por Tasso Jereissati e o tucanato.

A aliança governista é ampla, tem mais de 10 partidos, e, inclusive, o PT, um rival histórico do PSDB no Estado. Atualmente, o cotado para a disputa ao Senado é o governador Camilo Santana. Ao PDT deve caber indicar o candidato a governador e estaria aberta a disputa pela vaga de candidato a vice.

Esta composição, embora mais real, sempre é tratada como possibilidade, tendo em vista justamente a posição de Tasso, de ser ou não candidato à reeleição e como seria a condução da liderança do grupo em relação ao assunto.