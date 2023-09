Agenda de Elmano na China tem visita a usina de Hidrogênio Verde e reunião no banco do Brics

O governador Elmano de Freitas (PT) embarca, nesta quinta-feira (7), para a China. Os compromissos se estendem até o dia 16 de setembro, quando retorna ao Ceará. A expectativa é de que ele chegue ao Estado no domingo (17). Um dos principais focos da viagem é a captação de novos investimentos, principalmente na área de energias renováveis e do Hidrogênio Verde.

Uma das agendas do governador é uma visita à fábrica e à usina de Hidrogênio Verde do grupo Citic Group Corporation. A empresa chinesa possui investimentos em outros estados nordestinos, como o Rio Grande do Norte.

Elmano também visita parque eólico na cidade de Fuzhou, capital da província de Fujian, além do Porto de Xiamen e da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) da região chinesa.

O governador também deve participar de reunião na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics, o grupo criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Na última segunda-feira (4), Elmano falou a respeito da ida para China e ressaltou que, além de negociações na área da energia, investimentos na habitação também deve ser tema da viagem. "Estamos para fechar uma parceria, com a possibilidade de, além do "Minha Casa, Minha Vida", realizar iniciativas na área da habitação para a Capital e para o Interior. Quando voltarmos teremos mais detalhes sobre isso", disse.

Durante live semanal, nessa quarta-feira (6), o governador também falou sobre as perspectivas de investimento na área de energia. Vamos nos reunir com investidores, que tenho certeza vamos garantir investimentos no Ceará. É por isso que estou viajando, para buscar investimentos e garantir empregos para o povo do Ceará", ressaltou.

Antes de embarcar para a China, o governador Elmano participa das comemorações do 7 de Setembro em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira. Ele também recebe quatro prefeitos cearenses durante a tarde.

Segunda visita a China

Essa será a segunda viagem do governador Elmano de Freitas para o país asiático. Na primeira, ele foi um dos governadores da comitiva do presidente Lula (PT), em abril.

Na ocasião, foram assinados acordos com três corporações chinesas, a fim de impulsionar a economia. Entre os investimentos previstos está a instalação de uma planta piloto de energia eólica offshore, além da produção de amônia e hidrogênio verde em território cearense.

Também deve ser realizado estudos de viabilidade de projetos na produção de energia eólica onshore e offshore, solar, hidrogênio azul e verde e combustíveis dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.