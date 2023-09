Elmano fará viagem à China para tratar de investimentos em energia e habitação

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), esteve no bairro do Papicu, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (4), e deu outros detalhes sobre a sua ida à China. A viagem ao País asiático está marcada para a próxima quinta-feira (7).

Conforme o mandatário do Palácio da Abolição, o objetivo do Executivo é captar novos investimentos para o Estado, principalmente em áreas como geração de energia e na garantia do acesso à moradia.

O compromisso internacional, alegou o gestor, dará continuidade para as tratativas iniciadas durante sua primeira viagem, em abril, quando foi até lá como membro da comitiva de autoridades e empresários brasileiros liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Um deles diz respeito a habitação. Estamos para fechar uma parceria, com a possibilidade de, além do "Minha Casa, Minha Vida", realizar iniciativas na área da habitação para a Capital e para o Interior. Quando voltarmos teremos mais detalhes sobre isso", afirmou.

Elmano de Freitas também comentou sobre a outra frente que deve estar na mesa de negociação, mas não descreveu quais são as fontes de energia colocadas à disposição dos investidores chineses.

"[Também negociaremos] outros investimentos na área de energia, que podemos ter no Estado do Ceará. O que eu considero muito importante, pelo desafio de geração de emprego e renda", acrescentou o petista.

Compromissos da primeira viagem

Quando esteve na China pela primeira vez, Elmano teve como meta a assinatura de protocolos de intenções com empresas asiáticas. O intuito maior na época era o de trazer uma produtora de placas fotovoltaicas. As informações sobre os interesses cearenses na China foram detalhadas por ele mesmo em entrevista em Brasília ainda em março.

Como resultado da visita, o Governo do Estado assinou acordos com três corporações chinesas, a fim de impulsionar a economia. A notícia foi divulgada pelo próprio governador nas redes sociais.

O primeiro acordo assinado foi com o Mingyang Smart Energy para investimento e implantação do Centro de Tecnologia e Reparo de Aerogeradores no Ceará. O contrato prevê a instalação de uma planta piloto de energia eólica offshore, além da produção de amônia e hidrogênio verde em território cearense.

Outro acordo foi feito com a Spic, garantindo a realização de estudos de viabilidade de projetos na produção de energia eólica onshore e offshore, solar, hidrogênio azul e verde e combustíveis dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O Estado ainda fechou parceria com o Gansu Science & Technology Investment, com objetivo de incentivar o desenvolvimento mútuo, por meio de consultas amigáveis e de acordos de princípios básicos de partilha de recursos, vantagens de complementaridade, cooperação “ganha-ganha” e desenvolvimento coordenado.

Além de oportunizar um salto para a administração estadual, os tratados significaram um fortalecimento das relações do Brasil com o gigante do oriente, considerado como o nosso maior parceiro comercial.