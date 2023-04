O que leva Elmano de Freitas à China? Entenda motivos da viagem

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), partiu na manhã desta terça-feira (11) rumo à China com o objetivo de fortalecer a parceria comercial com o gigante asiático e levou consigo alguns governadores, entre eles, o chefe do executivo cearense Elmano de Freitas (PT).

Na ocasião, Elmano tem como objetivo a assinatura de protocolos de intenções com empresas asiáticas, com destaque para a meta de trazer uma produtora de placas fotovoltaicas para o Ceará.

As informações sobre os interesses cearenses na China foram detalhadas pelo governador em entrevista em Brasília ainda em março antes do adiamento da viagem, que ocorreria naquele mês, mas precisou ter a data alterada em razão de orientações médicas ao presidente Lula, que havia sido diagnosticado com pneumonia.

A produtora de placas corresponde a uma empresa que já atua no Ceará na produção de energia fotovoltaica no Vale do Jaguaribe. “A empresa já tem a garantia de aumentar o seu investimento na produção de energia solar, mas essa empresa também é produtora de placas. O que nós estamos negociando é a possibilidade de ela instalar no Ceará uma de suas matrizes para que possa também lá (no Ceará) produzir placas fotovoltaicas”.

“São 2.200 hectares de uma produção que vai funcionar em Jaguaretama, no Vale do Jaguaribe. O que estamos discutindo é a ampliação desse investimento. O Vale é, certamente, uma das regiões com maior potencial de produção de energia solar e de instalação de empresas como essa”, disse Elmano de Freitas.

Energia renovável em foco

O governador disse que a expectativa é de assinatura de protocolos de intenções de investimentos com o Ceará também na seara de produção de pás eólicas, além de apresentar e reforçar o hidrogênio verde e o trabalho que vem sendo feito em relação às energias renováveis. “Queremos apresentar o potencial do Ceará e a nossa capacidade de expandir para o mundo pelo Porto do Pecém junto com a nossa Zona de Processamento e Exportação”.

A agenda da comitiva inclui ainda uma visita à Huawei, com quem, de acordo com o governador, há a perspectiva de uma parceria para a instalação de um centro de tecnologia junto ao Instituto Federal do Ceará. A empresa e o IFCE já haviam firmado parceria em outro momento para a oferta de cursos de capacitação.

Além do governador Elmano de Freitas, outros governadores do Nordeste também integram a comitiva que viajou à China na manhã desta terça-feira. A ideia era que os líderes de estados com negociações mais avançadas e memorandos a serem assinados tivessem prioridade para a viagem ao lado do presidente Lula.

“Como nós já tínhamos essas conversas bastante avançadas, isso nos permitiu visitar a China e abre possibilidade de conversar também com outros investidores”, disse Elmano de Freitas. A volta do governador está prevista para o próximo domingo (16) e, até lá, a vice-governadora Jade Romero (PMDB) é a governadora em exercício.

Brasil e China

A China é o maior parceiro comercial do Brasil e o objetivo da viagem, de acordo com o próprio presidente Lula, é ampliar e fortalecer as relações comerciais com o gigante asiático. No Twitter, o presidente destacou a intenção de “vender mais coisas que o Brasil produz” para a China.

Quase 30% das exportações brasileiras têm a China como destino, com destaque para soja, minério de ferro e óleo bruto.

