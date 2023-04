Governo do Ceará assina contratos na China para implantação de usina eólica e produção de H2V

O Ceará deu um passo importante para se consolidar como região produtora de energias nesta sexta-feira (14), com destaque para a produção de hidrogênio verde. Durante a visita à China com a comitiva do presidente Lula no país asiático, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou acordos com três empresas chinesas a fim de impulsionar a economia do Estado.

O primeiro acordo assinado foi com o Grupo Mingyang Smart Energy para investimento e implantação do Centro de Tecnologia e Reparo de Aerogeradores no Ceará. O contrato prevê a instalação de uma planta piloto de energia eólica offshore, além da produção de amônia e hidrogênio verde em território cearense.

Outro acordo foi feito com a empresa Spic, garantindo a realização de estudos de viabilidade de projetos na produção de energia eólica onshore e offshore, solar, hidrogênio azul e verde e combustíveis dentro do Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

O Estado ainda fechou parceria com o grupo Gansu Science & Technology Investment, com objetivo de incentivar o desenvolvimento mútuo, por meio de consultas amigáveis e de acordos de princípios básicos de partilha de recursos, vantagens de complementaridade, cooperação “ganha-ganha” e desenvolvimento coordenado.

Desenvolvimento econômico

O governador Elmano anunciou o feito nas redes sociais. "Mais empregos aos cearenses! Realizamos nesta sexta-feira assinaturas importantes na China, com a presença do presidente Lula. Serão projetos fundamentais para garantirmos mais desenvolvimento ao nosso estado e, com isso, milhares de postos de trabalho à nossa população", publicou.

Para a secretária das Relações Internacionais, Roseane Medeiros, a assinatura com o grupo MingYang representa um momento importante na cadeia eólica do Brasil e do Ceará.

“A MingYang é uma empresa renomada internacionalmente, é a sexta maior fornecedora de aerogeradores do mundo. Possui uma experiência ímpar no mercado eólico e vai ser um destaque para atrair novos parceiros. Além disso, este e os demais acordos assinados pelo governador Elmano reforçam nossas relações com a China, que é uma parceira estratégica do Ceará", reforça.

“Esses acordos chegam para impulsionar a instalação do nosso hub de hidrogênio verde, uma oportunidade única para mudar a vida do Ceará e dos cearenses. Nossa expectativa é que esses acordos firmados com a China fortaleçam a parceria com o Complexo do Pecém”, destaca o presidente do complexo industrial e portuário, Hugo Figueirêdo.

Relações do Ceará com a China

Em 2022, a China foi o segundo país em participação nas importações cearenses, com 28%, ficando atrás dos Estados Unidos (30%). O país asiático totalizou, ao longo do ano passado, US$ 1,36 bilhão em vendas ao Ceará, crescimento de 45% na comparação com o ano de 2021.

Já nas exportações, de acordo com o ComexStat, a China responde por 1,7% das compras de mercadorias oriundas do estado.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil