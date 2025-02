Novo campo político no PT do Ceará busca espaço entre os grupos de Guimarães e Luizianne

Os bastidores do PT cearense estão em ebulição. Líderes do partido, que comanda atualmente o governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, articulam a criação de uma nova corrente interna que se posicione entre os dois principais campos da legenda no estado: o grupo ligado ao deputado federal José Guimarães, do Campo Democrático, e o da deputada federal Luizianne Lins, o Campo de esquerda. As reuniões para a formatação desse novo agrupamento estão em curso, e a expectativa é que a composição seja anunciada ainda em março.

A nova corrente deve reunir nomes como os ex-deputados estaduais Acrísio Sena e Antônio Carlos, o ex-vice-governador Professor Pinheiro e o deputado estadual Messias do MST. O objetivo central desse grupo é criar um espaço de debate interno e, ao mesmo tempo, fortalecer uma alternativa na disputa pela presidência do diretório municipal de Fortaleza, cuja eleição ocorrerá em julho.

A formação do grupo se dá em um momento de reestruturação das instâncias partidárias. A Executiva Nacional do PT decidiu, recentemente, retomar o modelo de eleição direta, permitindo que os filiados escolham os dirigentes municipais e estaduais em votação. A mudança deve aumentar a competitividade na disputa interna, especialmente após as tensões que marcaram a escolha do candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza no ano passado. Veja também PontoPoder Voto direto para escolha de presidentes do PT pode reacender disputa interna do partido no Ceará

O movimento dessa nova corrente sinaliza uma tentativa de reorganização interna do PT no Ceará, num cenário em que o partido busca equilibrar interesses regionais e a estratégia nacional de 2026, num momento delicado para o presidente Lula.

Disputa na Capital

A disputa pela presidência do diretório municipal de Fortaleza será um termômetro importante para medir a força dessa nova articulação e o impacto que ela poderá ter no futuro do partido no estado. O nome a ser apresentado como candidato é o do ex-deputado estadual Antônio Carlos, apurou esta Coluna.