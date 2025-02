Suplentes Tia Francisca e Marcelo Tchela assumem cadeiras na Câmara Municipal de Fortaleza

Os suplentes de vereador Tia Francisca (PSD) e Marcelo Tchela (Avante) foram empossados nesta quinta-feira (27) para mandatos na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Os políticos substituem, respectivamente, os titulares Erich Douglas (PSD) e Emanuel Acrízio (Avante), que estão licenciados.

Douglas se licenciou para assumir a chefia da Secretaria da Proteção Animal (Sepa) do Governo do Estado do Ceará, para a qual foi nomeado no último dia 19. Acrízio, por sua vez, ingressou com um pedido de licença por interesse particular e ficará fora durante um prazo de 120 dias, a contar desta quarta-feira (26).

Veja também PontoPoder Deputados estaduais do Ceará criam auxílio-saúde de cerca de R$ 5 mil para uso próprio, durante e após o mandato PontoPoder Câmara de Fortaleza aprova crédito adicional de R$ 66 milhões para Evandro pagar precatórios deixados por Sarto

A cerimônia de posse dos suplentes aconteceu no Plenário Fausto Arruda, durante a manhã desta quinta, e foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Leo Couto (PSB).

Durante a solenidade que formalizou o ingresso dos políticos no quadro, Tia Francisca e Marcelo Tchela fizeram o juramento e assinaram termos de posse, assumindo o compromisso de trabalhar em defesa dos fortalezenses.

A suplente volta a ocupar uma cadeira na Casa Legislativa, após ter sido titular na última legislatura (2021–2024). Já o político do Avante irá exercer um mandato pela primeira vez, após um acordo entre os membros da sigla.