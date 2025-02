Veja como votaram os cearenses na eleição para a presidência do Senado neste sábado (1º)

Davi Alcolumbre (União-AP) foi eleito presidente do Senado Federal neste sábado (1º), com apoio de 73 dos 81 votantes. A votação foi secreta, como é de costume, apesar de contestação em forma de questão de ordem. Apesar disso, alguns parlamentares manifestaram suas posições pelas redes sociais.

Dois desses 73 votos foram dados pelos cearenses Cid Gomes (PSB) e Camilo Santana (PT), que deixou o Ministério da Educação (MEC) provisoriamente para participar do processo legislativo em questão. Já Eduardo Girão (Novo) era adversário direto do candidato eleito e, por isso, votou em si mesmo. Ele foi o autor da questão de ordem pela votação aberta, que foi rejeitada.

O senador do União Brasil sucede Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na posição, uma dobradinha que dura desde 2019.

A Casa Alta retomou suas atividades pós-recesso nesta data, elegendo não só Alcolumbre, como toda a Mesa Diretora do biênio que começa em fevereiro de 2025 e termina em janeiro de 2027. O senador do União Brasil sucede Rodrigo Pacheco (PSD-MG) na posição.

A disputa chegou a este fim de semana com cinco nomes à disposição, mas dois parlamentares retiram as suas candidaturas: Marcos do Val (Podemos-ES) e Soraya Thronicke (Podemos-MS). Assim, sobraram Eduardo Girão, Davi Alcolumbre e Marcos Pontes (PL-SP) no pleito.

Como votaram os senadores cearenses?

Camilo Santana (PT): Davi Alcolumbre;

Cid Gomes (PSB): Davi Alcolumbre;

Eduardo Girão (Podemos): Eduardo Girão.

Conheça o novo presidente do Senado

Davi Alcolumbre reuniu apoio de ao menos dez partidos na Casa e retornou ao topo do Congresso Nacional com apoio do presidente da República, Lula (PT). A aliança chama atenção porque o parlamentar já chefiou os trabalhos no Senado entre 2019 e 2021, em pleno Governo Bolsonaro, ao qual foi alinhado.

No novo mandato, passou a chefiar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), pela qual passaram atos importantes para o atual governo, como a reforma tributária e a sabatina dos indicados de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) e outros espaços.

A Casa Alta também elegeu os demais integrantes da Mesa Diretora. A composição, então, ficou da seguinte forma:

Primeira-Vice-Presidência: Eduardo Gomes (PL-TO)

Segunda-Vice-Presidência: Humberto Costa (PT-PE)

Primeira-Secretaria: Daniella Ribeiro (PSD-PB)

Segunda-Secretaria: Confúcio Moura (MDB-RO)

Terceira-Secretaria: Ana Paula Lobato (PDT-MA)

Quarta-Secretaria: Laércio Oliveira (PP-SE)

Suplência de Secretaria: