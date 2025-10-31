Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

PontoPoder

Quem são os nomes cotados na oposição para disputar o Governo do Ceará em 2026

Lista se fortalece com visita de Bolsonaro ao Ceará e com acenos de lideranças da oposição

Ingrid Campos, Marcos Moreira e Luana Barros 01 de Junho de 2025
Cid Gomes e Eduardo Girão conversam no Plenário do Senado

PontoPoder

Caciques políticos x outsiders: relembre as disputas pelo Senado no Ceará e veja os nomes cotados para 2026

Os mandatos de Cid Gomes e Eduardo Girão chegam ao fim no próximo ano. Base e oposição articula sucessores dos parlamentares

Igor Cavalcante 14 de Abril de 2025
Camilo Santana, Cid Gomes e Eduardo Girão

PontoPoder

Veja como votaram os cearenses na eleição para a presidência do Senado neste sábado (1º)

Boa parte da bancada cearense no Senado votou pela eleição de Davi Alcolumbre

Redação 01 de Fevereiro de 2025
Eduardo Girão

PontoPoder

Eduardo Girão quer reduzir multas de trânsito e acabar taxa do lixo e de alvarás: 'Gestão eficiente'

Candidato do Novo a Prefeitura de Fortaleza foi último entrevistado nas sabatinas realizadas pelo Sistema Verdes Mares

Luana Barros 13 de Setembro de 2024
Eduardo Girão

PontoPoder

Eduardo Girão faz ato na Praça da 2000 e destaca empreendedorismo: 'Oportunidade de emprego e renda'

O senador fez campanha junto da candidata a vice, Silvana Bezerra

Redação 16 de Agosto de 2024

Metro

Trânsito na Eduardo Girão será afetado com interdição de uma das faixas

Cagece realiza intervenção para obras na rede de esgotamento sanitário da região

Redação 06 de Agosto de 2019