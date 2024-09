Eduardo Girão quer reduzir multas de trânsito e acabar taxa do lixo e de alvarás: 'Gestão eficiente'

Candidato do Novo à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão enumerou tributos que pretende reduzir ou extinguir na capital cearense. "A Prefeitura tem autonomia para muita coisa", afirmou. Ele disse que pretende acabar com a taxa do lixo e com a cobrança de alvará anual, os dois tributos implementados municipalmente.

A proposta foi apresentada nesta sexta-feira (13) durante a última Sabatina PontoPoder, série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. O colunista Inácio Aguiar e o editor do PontoPoder Wagner Mendes conduziram a entrevista.

Girão também afirmou que pretende reduzir as multas de trânsito, mas não detalhou como seriam feitas essas reduções já que, neste caso, existe uma legislação federal que determina as punições para irregularidades no trânsito. Ele destacou que pretende "continuar dialogando" com o Congresso Nacional e também "dar transparência" para que seja feita a defesa de quem for multado.

"O que tiver nas mãos do prefeito para reduzir, para dar transparência. Você tem câmeras hoje em tudo que é lugar, em Fortaleza. Por que a pessoa que é multada não tem acesso à sua defesa? Nós vamos fazer isso a partir do que a prefeitura puder fazer para dar transparência". Eduardo Girão Candidato do Novo a Prefeitura de Fortaleza

Segundo ele, a redução de impostos "faz parte de uma coerência" e que, caso seja eleito, terá um "olhar para quem está querendo produzir". Como exemplo, citou a proposta de acabar com o alvará anual: "A partir de uma gestão eficiente, eu vou acabar também com a taxa de alvará anual, que atrapalha comerciante, quem quer gerar emprego, gerar renda".

Sobre o fim da taxa do lixo, ele reforçou que será "a primeira coisa" que irá fazer, caso assuma o comando do Paço Municipal.

Avenida Bezerra de Menezes

O candidato do Novo também falou sobre a mobilidade urbana em Fortaleza e disse que pretende fazer mudanças no modelo adotado na avenida Bezerra de Menezes. Eduardo Girão elogiou a intervenção feita na avenida Aguanambi, mas disse que o resultado não foi positivo na Bezerra de Menezes.

"Acabaram com o comércio. Historicamente, o povo vinha do Interior, passava li pela Bezerra de Menezes para ir para os mercados e ali parava, fazia comércio. Com a intervenção que foi feita, acabou tudo de comércio, ninguém para mais, ninguém consegue", criticou.

Girão informou que pretende diminuir as vias exclusivas para ônibus na avenida e criar bolsões de estacionamento, semelhantes aos que existem na avenida Beira Mar. "Para que as pessoas possam parar, para retomar o comércio ali", disse.

Ele também informou que, caso eleito, pretende fazer mudanças na Zona Azul, garantindo uma hora "de tolerância" para uso dos motoristas. "Eu não vou acabar com a Zona Azul, porque seria irresponsabilidade", disse ele, citando na sequência que adversários que estão propondo o fim do modelo fazem um "discurso fácil".

