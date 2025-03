Foragido acusado de participar de atos golpistas do 8/1 é preso no Interior de SP

Um dos foragidos da Justiça pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 foi preso em São Paulo na noite dessa quinta-feira (6). O empresário Arioldo Rodrigues Júnior, 63, foi encontrado em Americana, a 130 quilômetros da capital paulista.

Segundo a CNN Brasil, o homem chegou a ser preso após a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, mas foi liberado provisoriamente pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Aroldo, contudo, rompeu o dispositivo de monitoramento e teve outro mandado de prisão expedido por Moraes, que também inseriu o nome do empresário no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O argumento do ministro para o pedido de prisão preventiva se baseia no fato de que o foragido desrespeita medidas cautelares "deliberadamente", "havendo indícios claros de evasão, em evidente risco à aplicação da lei penal".

Veja também PontoPoder Bolsonaro apresenta defesa, nega golpe e insiste que julgamento ocorra no plenário PontoPoder Mauro Cid reafirma ao STF que não fez delação sob ameaça e pede absolvição de três acusações PontoPoder STF aciona AGU e PGR sobre ação do partido Novo contra conselheiros 'em disponibilidade' do extinto TCM

Atos de 8 de janeiro

No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o plenário do STF e o Palácio do Planalto e depredaram o patrimônio público com o uso de pedras e pedaços de pau.

A maioria dos participantes do ato vestia camisas da seleção brasileira de futebol e portava bandeiras do Brasil.