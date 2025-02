Novo comando da Assembleia Legislativa inicia gestão com desafios e alinhamento ao governo

A nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará assume, a partir deste sábado (1º), o comando do Legislativo em um período estratégico de dois anos. O grupo liderado pelo deputado Romeu Aldigueri (PDT) estará à frente da Casa até 2026, ano que será marcado por eleições gerais, incluindo a disputa pelo Governo do Estado, em que o atual governador, Elmano de Freitas (PT), deve buscar a reeleição.

O contexto político favorece o Palácio da Abolição, uma vez que Aldigueri é aliado próximo do governador, ocupou a liderança do governo e sua eleição, após turbulências, acabou sendo uma costura dentro da base governista.

Pautas prioritárias no Legislativo

No primeiro semestre, algumas votações já estão no radar dos deputados. A principal delas envolve o reajuste do piso salarial dos professores estaduais. O governador se comprometeu com o percentual de 6,27% pleiteado pela categoria, mas o projeto precisa do aval da Assembleia.

Além disso, há uma expectativa de debate mais amplo sobre o reajuste geral dos servidores estaduais. O tema, historicamente sensível, pode gerar pressões de diferentes setores do funcionalismo público.

Um ponto igualmente sensível diz respeito ao caso de um dos 46 deputados que é alvo de uma investigação do Ministério Público, sobre suposta contratação de servidores fantasmas no gabinete para pagar agiota. No retorno dos trabalhos, o assunto deve voltar à pauta, após os fatos ocorridos em janeiro.

Agenda do Executivo

Outro fator relevante é que parte das matérias a serem analisadas no Legislativo virá diretamente do Palácio da Abolição. Ao fim de 2024, Elmano de Freitas promoveu uma mudança significativa em seu secretariado, o que sugere novos rumos administrativos e possíveis medidas que dependerão da aprovação da Assembleia.

A leitura da mensagem governamental, marcada para a próxima segunda-feira (3), deve trazer um panorama mais claro sobre as prioridades do governo e sobre a relação entre Executivo e Legislativo no novo ciclo. Os planos de Aldigueri para o Legislativo Se, por um lado, há uma agenda legislativa ditada pelo Executivo, por outro, o novo presidente da Assembleia já indicou algumas diretrizes que pretende seguir. Em entrevistas recentes, Romeu Aldigueri tem enfatizado o desejo de aproximar a população do Parlamento, destacando a importância de fortalecer a imagem da Casa em um momento em que o Legislativo cearense completa 190 anos.

Entre as iniciativas previstas está o programa "Ceará de Valores", que pretende valorizar as potencialidades do Estado em diversas áreas. O presidente também manifestou interesse em ampliar os serviços da Casa para o cidadão.

O desafio da nova gestão será equilibrar esses projetos próprios com as demandas que chegarão do Palácio da Abolição e os interesses dos parlamentares, especialmente em um contexto pré-eleitoral. Com a proximidade da disputa de 2026, a Assembleia tende a ser palco de articulações políticas mais intensas, e caberá a Aldigueri conduzir os trabalhos de forma a garantir a estabilidade da Casa.