Deputado cearense é alvo de operação do MPCE que investiga relação entre esquema de rachadinha e agiotagem

O Ministério Público do Estado do Ceará deflagrou uma operação nesta segunda-feira (20) para apurar um esquema de repasse de salário de assessores parlamentares para quitação de uma dívida feita por um deputado estadual com um agiota, que seria também advogado. O nome do parlamentar não foi divulgado.

Em nota divulgada na tarde de hoje, o órgão afirma que a Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) realizou a segunda fase da Operação “Simulatio”, que cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Fortaleza e em Maracanaú contra servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) com o apoio da Polícia Civil do Estado.

Foram apreendidos celulares, computadores e documentos que irão subsidiar as investigações conduzidas pela Procap. Esta segunda fase, desdobramento da operação ocorrida em 2023, focou no núcleo operacional do esquema, atingindo os funcionários fantasmas que repassaram os valores para os agiotas.

Como funcionava o esquema

Conforme a investigação da Procap, o deputado supostamente realizava empréstimos com o agiota e, depois, oferecia cargos de assessor parlamentar no seu gabinete para o homem indicar nomes.

Em troca, os assessores “fantasmas” indicados pelo advogado e lotados no gabinete do deputado repassavam ao advogado parte dos salários recebidos, a fim de quitar a dívida do parlamentar.

O PontoPoder solicitou mais informações acerca da operação ao Ministério Público do Estado. Quando houver retorno, a matéria será atualizada.

Resposta da Alece

Ao PontoPoder, a Assembleia Legislativa do Ceará informou que ainda não foi comunicada sobre o assunto.

"Conforme noticiado, as investigações correm sob sigilo e não há, até o momento, nenhuma comunicação oficial à Alece sobre o assunto. A Casa aguarda o desenrolar das investigações colocando-se à disposição dos órgãos de fiscalização para as apurações que se fizerem necessárias", declarou, por meio de nota.