Alckmin se reúne com ministros para discutir tragédia por ciclone no RS

Geraldo Alckmin, que ocupa a Presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva se encontra em viagem à Índia para a reunião do G20, deve visitar o Rio Grande do Sul no domingo (10) para discutir a situação do estado, que enfrenta fortes chuvas e alagamentos devido a um ciclone. O fenômeno atingiu municípios gaúchos e causou ao menos 41 mortes e deixou 43 feridos.

Esse cenário do RS será pauta de um encontro convocado pelo vice-presidente no Palácio do Planalto com os ministros José Múcio Monteiro (Defesa), Nísia Trindade (Saúde), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Wellington Dias (Desenvolvimento Social) e Paulo Pimenta (Secom).