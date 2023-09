Número de mortes por passagem de ciclone no Rio Grande do Sul chega a 41

O número de mortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul chegou a 41 nesta quinta-feira (7). O número atualizado foi divulgado pela Defesa Civil do estado às 19h.

Segundo o órgão, 25 pessoas seguem desaparecidas. As inundações têm deixado moradores ilhados e desalojados desde segunda-feira (5). Mais de 80 municípios foram afetados.

O número de feridos subiu para 43. Até o momento, mais de 3 mil foram resgatados das enchetes. Alguns moradores precisaram subir em telhados para fugir da água.