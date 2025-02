Segurança, educação e reajuste dos servidores: as primeiras propostas de Elmano para a Alece em 2025

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou as primeiras propostas que irá enviar para análise dos deputados estaduais. Durante a cerimônia de posse do novo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT), o petista informou que as mensagens devem ser encaminhadas nos próximos dias e incluem medidas nas áreas de Segurança Pública e Educação, além do reajuste salarial dos servidores públicos.

“Devemos fazer envio de mensagens para cá sobre segurança pública já no começo do período, devemos fazer o debate do reajuste dos servidores, com que devo ter reunião na próxima semana, devemos ter matéria na (área da) educação, para melhorar ainda mais o processo de aprendizagem do segundo ano das escolas fundamentais na parceria com os municípios, vamos ter várias matérias e tenho certeza que conto com a Assembleia”, finalizou.

Veja também PontoPoder Romeu Aldigueri toma posse como presidente da Alece e promete 'mediação' para evitar debates eleitorais antecipados PontoPoder Elmano anuncia adiamento de visita de Lula ao Ceará: ‘Preferiu estar na inauguração do Hospital da Uece’

O petista não discursou no Plenário neste sábado, ele fará a leitura da Mensagem do Executivo na próxima segunda-feira (3), às 10 horas, na Alece. Ele também não deu mais detalhes sobre as propostas.

Procurado pelo Diário do Nordeste, o novo líder do Governo na Casa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), disse que ainda não foi apresentado à matéria sobre segurança pública mencionada por Elmano, mas exaltou os investimentos na área feitos pela gestão.

“O governador Elmano pegou pelo braço esse tema da segurança pública com muita coragem inclusive, porque poucos governadores — haja vista que esse é um problema estrutural, que vai para além das responsabilidades do próprio governo estadual — que tem a coragem de enfrentar esse tema e estabelecendo metas, como o Governo do Ceará estabeleceu a de reduzir em 10% o número de homicídios este ano”, disse.