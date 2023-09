Maior terremoto da história do Marrocos deixa mortos, feridos e destrói prédios; veja fotos

Mais de 1,2 mil pessoas morreram após um terremoto atingir a região central do Marrocos, na noite dessa sexta-feira (8). De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve magnitude 6,8, sendo considerado, pelos veículos de comunicação locais, o mais forte abalo sísmico já registrado no território.

Assustados com a intensidade do terremoto, centenas de pessoas buscaram abrigo ao ar livre. Em imagens, é possível observar um grupo desses moradores reunido em uma esquina, prontos para passar a noite no local.

Legenda: Por questões de segurança, moradores passaram a noite na rua Foto: AFP

Na manhã deste sábado (9), os estragos causados pelo tremor de terra ficaram ainda mais evidentes para a população marroquina. Entre as propriedades presentes no rastro de destruição do desastre natural, estão casas e prédios comerciais.

Legenda: Construções inteiras foram destruídas Foto: AFP

Nos escombros, equipes de resgate têm se esforçado para encontrar sobreviventes e salvar o máximo de vidas possíveis.

Legenda: Profissionais de resgate estão tentando salvar marroquinos presos nos escombros Foto: AFP

Por enquanto, vários moradores estão retornando ao que restou de suas residências e comércios, avaliando se é possível salvar algo do estrago.