Colégio dos Bombeiros em Fortaleza será reformado; escola vai funcionar em estrutura provisória, diz Seduc

O Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), localizado no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, será reformado a partir do primeiro semestre deste ano. A informação foi confirmada por meio da assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do Estado do Ceará (Seduc), neste sábado (22).

Nesta sexta-feira (21), em publicação nas redes sociais, o CMCB divulgou um vídeo com a planta de um novo edifício para o colégio, em local não revelado. A postagem foi apagada e substituída neste sábado por um vídeo de uma reunião entre representantes da instituição de ensino, da Seduc e da Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Na nova publicação, o comandante e diretor do CMCB, o coronel Francisco Albert Einstein Lima Arruda, ressalta que a nova estrutura será destinada ao nível médio, aumentando o número de vagas disponibilizadas na instituição.

"É um momento lindo de montar uma escola de nível médio no CMCB e assim poder ampliar o número de vagas. É a melhor condição para toda a comunidade escolar", declarou.

Conforme a Seduc, a pasta vai "reconstruir o Colégio dos Bombeiros". A ida à SPU foi necessária pelo fato de a escola estar inserida em um terreno que pertence à União, sendo necessária a liberação do órgão federal para intervenções no espaço.

"A obra entrará em processo de licitação com a previsão de início para o primeiro semestre de 2025", disse a pasta.

Colégio dos Bombeiros terá estrutura provisória durante período das obras

Ainda de acordo com a secretaria, a escola passará a funcionar em outro lugar enquanto durarem as obras. A pasta não deu prazo para a entrega da reconstrução do CMCB.

"A Seduc adota providências para locação de espaço destinado ao funcionamento da unidade de ensino e em conjunto com a gestão escolar fará as adequações necessárias", enfatizou a secretaria.

No projeto compartilhado pela Seduc, a escola terá "modelo vertical", com três pavimentos e 12 salas de aula. Além disso, o novo CMCB terá, dentre outras instalações, auditório, biblioteca, quatro laboratórios e quadra poliesportiva. Houve ainda a garantia de que os ambientes internos serão climatizados.

A reportagem procurou o CMCB e a SPU para repercutir as mudanças no Colégio dos Bombeiros em Fortaleza. O espaço segue aberto para manifestação.