Saiba como se cadastrar para receber alertas de chuva forte e desastres no Ceará pelo celular

Avisos de chuvas intensas, ruas e avenidas alagadas, quedas de energia, riscos de desabamentos e deslizamentos: a quadra chuvosa no Ceará, que vai de fevereiro a maio, tem registrado diversas ocorrências que preocupam a população do Estado devido à intensidade dos fenômenos.

Para orientar os cearenses, a Defesa Civil oferece um serviço gratuito por telefone celular para o recebimento de alertas de desastres na sua região. Basta enviar um SMS (mensagem de texto via celular) com o CEP (código de endereço postal) de sua rua.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cedec), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o Estado já conta com cerca de 120 mil cadastros.

Passo a passo

Envie um SMS com o CEP da residência para o número 40199

Aguarde a mensagem “Cadastro realizado com sucesso. O celular está apto a receber alertas e recomendações de Defesa Civil”.

É possível cadastrar mais de um CEP; é preciso enviar mensagens individuais com cada CEP de interesse

O cidadão pode cancelar o serviço a qualquer momento: basta enviar a palavra SAIR e o CEP também para 40199

O serviço é gratuito

Alertas importantes

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) envia os alertas desde 2018, orientando a população quanto aos procedimentos a serem adotados.

Diante da previsão de uma chuva intensa, por exemplo, a população de um município ou região pode receber a mensagem:

“Defesa Civil: Alerta risco de enxurrada para [nome do município ou região]. Evite transitar em áreas inundadas. Em emergências, ligue 193”.

No segundo semestre, a população também pode receber alertas de incêndios florestais.

O funcionamento do sistema é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com as operadoras de telefonia móvel.

