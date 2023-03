Ceará tem 21 açudes sangrando em março e outros 11 acima de 90% da capacidade; confira lista

No Dia de São José, quando os cearenses esperam indicativos para uma boa quadra chuvosa, o Estado tem 21 açudes sangrando e outros 11 com volume acima de 90% da capacidade, neste domingo (19). O monitoramento é feito pelo Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

O açude Aracoiaba, que fica na cidade de mesmo nome, tem o maior volume entre os reservatórios que estão escoando, com 163,42 hm³ (milhões de metros cúbicos).

Em média, o Ceará tem 33,29% da capacidade de armazenamento. São 6,18 bilhões de metros cúbicos de água acumulada. Até o dia 15 desse mês, o Estado tinha apenas 12 açudes sangrando.

Açudes sangrando (em milhões de metros cúbicos)

Itaúna: 72,58 hm³

São Vicente: 9,84 hm³

Acaraú Mirim: 36,71 hm³

Sobral: 4,27 hm³

São Pedro Timbaúba: 15,77 hm³

Gameleira: 53,64 hm³

Quandú: 2,45 hm³

Mundaú: 21,3 hm³

Itapajé: 4,24 hm³

Itapebussu: 7,08 hm³

Germinal: 2,11 hm³

Acarape do Meio: 29,28 hm³

Tijuquinha: 0,48 hm³

Pesqueiro: 10,04 hm³

Aracoiaba: 163,42 hm³

São José I: 2,24 hm³

Caldeirões: 1,24 hm³

Valério: 1,86 hm³

Junco: 2,03 hm³

Rosário: 47,22 hm³

Cachoeira: 34,33 hm³

O Açude Castanhão, principal reservatório do Estado, está com 20,4% da capacidade. Já o Açude Gavião, uma das fontes de água para Fortaleza, está com 95,8% da capacidade.

As chuvas, por outro lado, ainda não foram suficientes para aliviar a situação de 65 reservatórios que ainda estão abaixo de 30% do volume máximo.

Legenda: Registro do Açude Germinal, que sangra desde o início do ano Foto: Cogerh/Reprodução

Quatro açudes começaram a sangrar ainda em janeiro. O primeiro foi o Germinal, em Pacoti, no dia 9 de janeiro. Depois, no dia 20, foi a vez do Tijuquinha, em Baturité, seguido pelo Caldeirões.

Mas com o início da quadra chuva, que acontece entre os meses de fevereiro e maio, o número de reservatórios sangrando ampliou.

Por outro lado, 17 açudes estão em volume morto - classificação para os reservatórios abaixo de 5% da capacidade. Esse é o caso, por exemplo, dos açudes Barra Velha, Monsenhor Tabosa e Umari.

Chuvas no Estado

Choveu em todas as cidades cearenses em março, mas os maiores acumulados até o momento foram registrados em Maranguape, com 539 milímetros (mm), Granja (501 mm) e Uruburetama (464,8 mm).

Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados neste domingo (19), e serão atualizados até o final do mês.

Legenda: Cogerh faz monitoramento dos açudes no Estado Foto: Cogerh/Reprodução

Nos últimos dias, chuvas intensas atingem os municípios do Estado, que registram mais de 100 mm em apenas 24h, em alguns momentos. Esse foi o caso de Uruburetama, que de sábado (18) para domingo (19) teve uma chuva de 150,6 mm.

