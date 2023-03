Ceará recebe novo aviso de chuvas intensas neste domingo (19) e todas as cidades estão na lista

As cidades cearenses podem continuar recebendo chuvas intensas até, pelo menos, esta segunda-feira (20), conforme um novo aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com isso, todo o mapa do Estado entra para a área de "perigo", com precipitações de 100 mm por dia e ventos de até 100 km/h.

Isso acontece porque na última sexta-feira (17), o Inmet já havia comunicado sobre chuvas intensas da região central até o norte do Ceará e o novo aviso, deste domingo (19), amplia essa zona para os demais municípios. As chuvas intensas são esperadas até às 10h da segunda (20).

Legenda: Guaramiranga foi atingida por chuvas intensas neste sábado (18) Foto: Kid Júnior

O nível das chuvas esperadas para o Estado são entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Essa quantidade de água em tão pouco tempo motiva a classificação de “perigo de chuvas intensas”, porque com isso há chance de corte de eletricidade, queda de árvores e alagamentos.

Além disso, o Inmet prevê ventos intensos, quando a velocidade chega de 60 a 100 km/h e também pode representar um risco para a população cearense.

A intensidade com que as precipitações chegam ao Estado, inclusive, causa deslizamentos, alagamentos e até a morte de pessoas, desde a última semana. Nesse cenário, pelo menos 5 municípios decretaram estado de emergência.

Previsão do tempo

E as condições do tempo devem favorecer as chuvas até, pelo menos, a terça-feira (20), conforme a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Entre este domingo e a segunda (20), os maiores acumulados são esperados para o período da tarde e noite, com intensidade de fraca à forte. Até a terça-feira (21), o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado com chuvas em todas as macrorregiões

Segunda-feira (20)

Madrugada e manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Tarde e noite: Em todas as macrorregiões.

Terça-feira (21)

Madrugada e manhã: Faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Tarde e noite: Em todas as macrorregiões.

As chuvas acontecem devido às áreas de instabilidade atmosférica que estão associadas com à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistema de brisa e a efeitos locais, como: relevo, temperatura e umidade.

Maiores acumulados de chuvas

As precipitações intensas afetam o Ceará neste período de quadra chuvosa, entre fevereiro e maio, e fazem com que os municípios alcancem grandes acumulados. Em Uruburetama, no Vale do Curu, choveu 150,6 mm em apenas 24h.

Quixeramobim (98 mm), no Sertão Central, e Horizonte (96,1 mm), na Região Metropolitana de Fortaleza, aparecem na sequência das cidades com mais chuvas entre às 7h do sábado (18) e às 7h deste domingo (19). Confira a lista:

Uruburetama: 150,6 mm

Quixeramobim: 98 mm

Horizonte: 96,1 mm

São João do Jaguaribe: 96 mm

Ibiapina: 95,5 mm

Iracema: 94 mm

Itapipoca: 92 mm

Uruburetama: 90 mm

Cedro: 85 mm

Morada Nova: 84 mm

Chuvas e produção de alimentos

Um investimento de R$ 159 milhões e outras formas de apoio aos agricultores cearenses foi anunciado pelo Governo do Estado neste domingo (19) em alusão ao Dia de São José, celebrado em 19 de março.

Os registros e avisos de precipitações intensas para o dia, aliás, podem ser interpretados como um indicativo de uma boa quadra chuvosa. Os recursos divulgados serão para segurança hídrica, abastecimento rural, projetos produtivos e regularização fundiária, por exemplo,

Foram adquiridos 231 motocultivadores, usados para afofar a terra e preparar o solo, com plantadeira para os agricultores familiares, com aplicação de R$ 6,12 milhões. Além disso, devem ser construídas 1.547 cisternas de placa com R$ 4 milhões.

Entre as ações para apoiar a produção de alimentos no Estado, R$ 23,2 milhões serão destinados ao Projeto Hora de Plantar, para aquisição e entrega de sementes e de mudas aos agricultores.

