Ceará tem 7 açudes sangrando e outros 16 com mais de 90% da capacidade; veja locais

O número de açudes sangrando no Ceará vem aumentando com o avanço da quadra chuvosa no Estado. Atualmente, sete reservatórios estão sangrando, de acordo com o Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

Quatro começaram a escoar ainda em janeiro. O primeiro foi o Germinal, em Pacoti, no dia 9 de janeiro. Depois, no dia 20, foi a vez do Tijuquinha, em Baturité, seguido pelo Caldeirões, em Saboeiro (hoje, ele caiu para 98%).

O açude Rosário, em Lavras da Mangabeira, na Região do Cariri, atingiu 100% do seu volume total no dia 23 do mesmo mês.

No fim de fevereiro, o 5º a sangrar foi o açude Valério, em Altaneira.

Legenda: Acarape do Meio foi um dos açudes a verter neste mês de março. Foto: Divulgação/Cogerh

Em março, já são três açudes escoando. No dia 9, foi o Quandu, em Itapipoca. Na manhã do dia 13, tanto o açude Itapajé quanto o Acarape do Meio, em Redenção, atingiram a capacidade máxima.

No dia 11, o Junco, em Granjeiro, chegou a sangrar, mas nos últimos dias regrediu ao patamar de 98%.

Veja o volume de cada açude:

Rosário: 47,22 milhões de metros cúbicos

Acarape do Meio: 29,2 milhões de metros cúbicos

Itapajé: 4,2 milhões de metros cúbicos

Quandu: 2,44 milhões de metros cúbicos

Germinal: 2,1 milhões de metros cúbicos

Valério: 1,86 milhões de metros cúbicos

Tijuquinha: 0,48 milhões de metros cúbicos

Situação geral

Ao todo, os 157 reservatórios cearenses monitorados pela Cogerh têm hoje, 31,4% da capacidade total de armazenamento.

Por situação, 16 açudes com volume acima de 90%, mas 68 açudes estão com volume inferior a 30%.

O Castanhão, maior açude cearense, tem 19,79% da capacidade. Orós e Banabuiú têm, respectivamente, 45,89% e 8,92%.

A quantidade de água destinada para atender aos usuários da região é decidida pela comissão gestora de cada açude e bacia hidrográfica.

