Moradores auxiliam limpeza em Guaramiranga após forte chuva: 'reconstruindo tudo que perdemos'

Moradores, comerciante e servidores uniram forças para recuperar e limpar as ruas e estabelecimentos de Guaramiranga, nesse fim de semana, após a cidade ser atingida por uma forte chuva no sábado (18), que provocou alagamentos, queda de árvores e falta de energia. O município integra a lista de localidades cearenses que decretaram estado de emergência após precipitações intensas.

Munidos de vassouras, rodos, baldes e pás, os residentes esfregaram a lama e os sinais do temporal que, em cerca de 40 minutos, derramou quase 70 milímetros de volume pluviométrico, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

"A gente está desobstruindo as entradas fluviais, porque choveu muito e obstruiu as entradas", detalhou o gari Marcos Ramos à TV Verdes Mares.

Legenda: Em cerca de 40 minutos, derramou quase 70 milímetros de volume pluviométrico, segundo a Funceme Foto: Kid Júnior

Um carro-pipa ainda auxiliou os trabalhos fornecendo água para os voluntários e servidores retirarem o barro que se acumulava nas vias, após ser arrastado pela correnteza criada nas ruas alagadas.

Legenda: Ruas ficaram alagadas e correnteza trouxa grande volume de lama e barro para as vias e estabelecimentos Foto: Kid Júnior

Segundo a TV Verdes Mares, a artesã Regina Cláudia foi uma das pessoas que auxiliaram nos trabalhos de reparação. Mesmo usando uma muleta, ela transportou mais de 10 baldes com água para ajudar na limpeza realizada no domingo (19).

Estamos reconstruindo tudo que perdemos." Regina Cláudio Artesã "Muito puxado, carregado demais. Mas nós vamos vencer!."

A chuva torrencial em pouco tempo alagou ruas, incluindo a principal via da cidade, e invadiu estabelecimentos do Centro. Uma árvore também caiu, levando junto um poste de energia elétrica, e provocou a interdição da rodovia CE-356, um dos principais acessos ao município.

Segundo a TV Verdes Mares, outros dois postes ruíram, deixando algumas regiões de Guaramiranga sem energia elétrica e internet.

Prevenção de novos episódios

A prefeita do município, Roberlandia Ferreira, participou de reunião na manhã de domingo para tentar mensurar "o tamanho do estrago no centro de Guaramiranga". Conforme ela, a ideia era "amparar todo o trecho afetado".

"A Defesa Civil está fazendo esse acompanhamento e o relatório para que a gente possa prevenir maiores estragos no nosso município. Muitos danos materiais", detalhou a gestora.

O capitão bombeiro militar Davi Teixeira declarou, no domingo, que a expectativa era que, a depender das chuvas, os trabalhos de recuperação possam ser concluídos nesta segunda-feira (20).

Previsão indica novas chuvas no município

A Funceme informou que a previsão desta segunda-feira é de novas chuvas para a região do Maciço Baturité, onde fica localizado Guaramiranga.

"Espera-se os maiores acumulados concentrando-se, preferencialmente, entre os períodos da tarde e da noite, com intensidade variando de fraca a forte", detalhou a instituição.

Além da localidade, outras áreas do Ceará também devem receber precipitações, principalmente estas:

Faixa litorânea;

Ibiapaba;

Norte do Sertão Central Inhamuns.