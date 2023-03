Chuvas em Aratuba já são 12% a mais que o esperado para todo o mês de março

Em Aratuba, município serrano do Ceará que tem enfrentado graves deslizamentos de terra nos últimos dias, choveu, até este domingo (19), 12,7% mais que o esperado para o mês inteiro. A observação consta em monitoramento da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que atualiza os dados diariamente.

Segundo o órgão, em março, Aratuba costuma registrar um acumulado de chuvas de 208,2 milímetros. Contudo, 13 dias para o fim do mês, a cidade serrana contabilizou uma média de precipitações de 234,5 mm.

Legenda: Os volumes de chuva nos municípios cearenses são monitorados pela Funceme. Foto: Reprodução/Funceme

O aguaceiro intenso no município do Maciço de Baturité provocou as mortes de uma jovem e de duas crianças. Outras três pessoas ficaram feridas — entre elas, uma recém-nascida — e várias ficaram desalojadas.

Além disso, o medo persiste na região, uma vez que ainda há uma quantidade considerável de imóveis construídos em áreas mais altas da cidade, à beira de barrancos, suscetíveis a deslizamentos de terra, e que há um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) sobre o risco de chuvas intensas (com precipitações de 100 milímetros e ventos de até 100 km/h) ainda neste fim de semana.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Aratuba têm, por outro lado, trabalhado para diagnosticar a situação e prevenir novas tragédias. Até sexta-feira (17), o cenário na cidade era o seguinte:

3 pessoas mortas

3 vítimas feridas

15 residências familiares foram desalojadas;

Dessas 15, 2 duas casas totalmente destruídas e 13 interditadas com risco iminente de colapso;

45 pessoas abrigadas em hotéis da cidade, ou aluguel social.

Decreto de emergência

A Prefeitura de Aratuba decretou estado de emergência por 90 dias e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), também garantiu que trabalharia para homologar o decreto o mais rápido possível.

Caso a emergência seja reconhecida pelo Governo Federal, o município poderá ter acesso a recursos da União de maneira mais fácil e ágil, além de poder fazer compras emergenciais, ou seja, sem licitação.