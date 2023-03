Aluno que morreu em deslizamento em Aratuba sonhava em aprender a ler, diz professora

Vítima dos deslizamentos em Aratuba, o menino Antônio Guilherme Martins Soares, de 8 anos, sonhava em aprender a ler, conforme relatado pela professora Elisangela Tavares. O pequeno foi descrito como esperto e carinhoso pela docente.

Ministrando aulas na turma de Guilherme desde o início de fevereiro, Elisangela não precisou de muito tempo para perceber que o menino era ativo e participativo, revelando também que ele sempre demonstrava carinho pelos colegas.

A professora ainda afirmou que o pequeno era inteligente, conseguindo interpretar o mundo ao ser redor de forma ágil: "Ele tinha uma leitura de mundo... era muito esperto. Ele conseguia 'pegar as coisas no ar'".

Entre os seus desejos, estava a vontade de aprender a ler: segundo a docente, Guilherme sonhava em ler um livro. Na última vez que o viu, na tarde de quarta-feira (15), o menino relembrou a vontade, durante uma aula de reforço.

"Ele tinha o sonho de ler um livro e estava muito feliz (na quarta-feira) porque ia ler esse livro. Até falou para a moça da biblioteca que, na próxima, leria o livro" disse Elisangela.

Infelizmente, Guilherme teve o sonho interrompido no dia seguinte, quinta-feira (16), quando ele foi atingido pela tragédia que assolou o município cearense. Sobre o incidente, a professora lamentou, afirmando que "ele partiu muito cedo", e que, apesar de não ter lido um livro comum, o pequeno conseguiu ler o "livro da vida".

LUTO NA CIDADE

Com apenas 12 mil habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), todos em Aratuba se conheciam, conforme relatado pela professora. Por isso, os habitantes do município enfrentam o luto pela tragédia sem precedentes na localidade.

"A gente fica enlutado. Nunca aconteceu isso na nossa Aratuba [...] Logo três vítimas, marca muito" afirmou.

TRAGÉDIA

Além do menino, Antônia Samara Santos da Silva, de 21 anos, e João Gabriel Santos Martins, de 2 anos e 4 meses, também foram vítimas do deslizamento, na quarta.

Os três foram enterrados na tarde dessa sexta-feira (17), no Cemitério São João Batista, no Centro do Município.

Até o momento, a Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros seguem avaliando imóveis e isolando áreas na região, além de trabalhar no local em que ocorreu o deslizamento.

No total, quinze casas foram desalojadas, estando duas delas totalmente destruídas, e treze interditadas por risco iminente de colapso.