'Que Nem Tu': André Comaru mobiliza voluntários e empresas em torno do cuidado com o oceano

O publicitário André Comaru mudou a forma de enxergar o mundo quando, em 2016, resolveu tirar um ano sabático e se dedicar a um trabalho social com crianças com deficiência nas Ilhas Fiji. Lá, ele se reconectou ainda mais com a natureza e aguçou seu olhar empático. Quando retornou para casa, em Fortaleza, um novo chamado o pescou. Surfando na Praia de Iracema, viu o quanto a praia estava poluída e a urgência de arregaçar as mangas e liderar um movimento para cuidar do oceano. "Se é pra iniciar a vida profissional em sustentabilidade, então será na minha terra", definiu.

Ele virou um socioambientalista e passou a incorporar a sustentabilidade em sua vida pessoal e profissional. Idealizou o coletivo socioambiental “Nossa Iracema” e é o coordenador de sustentabilidade do Instituto Dharma. É representante do Instituto Lixo Zero Brasil no Ceará. Está à frente de empresas que levam sustentabilidade para a prática no mundo de eventos coorporativos e esportivos.

Comaru é o primeiro entrevistado da temporada especial sobre sustentabilidade “Que Nem Tu - Praia é Vida”. Durante o mês de julho, toda segunda-feira, Alan Barros e Karine Zaranza entrevistam nordestinos que se destacam em práticas sustentáveis e na preservação dos mares. Na quinta-feira, o podcast do Diário do Nordeste segue com a programação original.

No bate-papo, o ambientalista contou sobre sua história de vida e como ela se transformou em seus projetos além-mar. Hoje, ele passa seis meses no Ceará e seis meses na Austrália, dividindo-se entre os projetos socioambientais que lidera junto a um time de profissionais e voluntários. André sempre aposta na educação como forma de mudança. Tanto que em todos os projetos ambientais, há um pilar cujo foco é a educação ambiental.

"O Oceano está na UTI", alerta Comuru sobre os impactos das mudanças climáticas. "Com as águas mais quentes, o coral embranquece, os peixes morrem. O coral embranquecer está relacionado diretamente com nossa respiração. A gente fala da Amazônia, o pulmão do mundo. Mas pouca gente sabe, não é dito nas nossas escolas, que na verdade, o oceano é responsável por 55% do oxigênio que a gente respira".

André explicou sobre o projeto "Nossa Iracema" na Década dos Oceanos com o foco em 12 ações para deixar Fortaleza mais sustentável. Mas o olhar do cearense acabou ficando maior e ganhou ações por toda a orla do Ceará.

André também trabalha certificando empresas, eventos e escolas lixo zero. O objetivo é trabalhar o tratamento de resíduos sólidos para evitar que haja descarte irregular e que ainda garanta geração de renda para famílias. Quer saber um pouco mais sobre ações inspiradoras e de impacto para os mares? Veja o episódio completo.

O Nossa Iracema é um coletivo socioambiental que atua fortemente na educação ambiental, promovendo a conscientização nas praias com rodas de conversa e sensibilização, além de conversas em escolas públicas. O trabalho inclui o empoderamento de comunidades locais e povos originários, além de criação de planos de gerenciamento de resíduos sólidos e discussão sobre políticas públicas.

