Medalha da Abolição 2023 homenageia personalidades da política, economia, judiciário e religião

A Medalha da Abolição de 2023 foi entregue na noite de desta sexta-feira (19) a quatro personalidades destaques da política, economia e judiciário. Eudoro Santana, Dom José Aparecido Tosi Marques, Katia Magalhães Arruda e Vilmar Ferreira foram agraciados com a honraria.

Os homenageados desta edição contribuíram para o desenvolvimento social do Ceará. Esta comenda é a mais alta honraria do Estado.

O ex-deputado estadual Eudoro Santana mencionou a sua formação na Universidade Federal do Ceará (UFC) ao comentar o prêmio. "Dediquei grande parte da minha vida a trabalhar pelo Estado. Estive em várias organizações públicas e privadas. Mas, sempre com essa imagem de que era importante se dedicar a um trabalho da sua contribuição ao Estado, especialmente quando a gente consegue chegar a esse ponto pela universidade pública", pontuou.

Nomeado arcebispo de Fortaleza, pelo Papa João Paulo II, Dom José Aparecido Tosi Marques contou sobre o momento em que soube que receberia a Medalha. "Quando me foi anunciado que eu receberia essa homenagem, eu disse a mim mesmo, ela é direcionada a minha pessoa, não como indivíduo, mas como representante de um corpo, de toda Igreja, de todos os fiéis, de todos aqueles que unidos fazemos alguma coisa que é realmente dirigida ao benefício da humanidade, das pessoas, porque essa é a nossa missão", contou.

Antes de receber o prêmio, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Magalhães Arruda, partilhou a emoção de estar sendo homenageada. "A luta pela vida das nossas crianças, para retirá-las do trabalho infantil, a vida por trabalho digno, tudo isso, a meu ver, é apenas o dever que tenho como ministra do Tribunal Superior do Trabalho e como cidadã. Mas, não tenho como negar da minha emoção e da minha alegria por estar compartilhando esse momento com meus amigos, com meus familiares e com as pessoas que também trilharam comigo esse caminho", contou.

O empresário Vilmar Ferreira comentou sobre a contribuição do seu trabalho para a economia cearense, em mais de 40 anos do Grupo Aço Cearense. "A gente representa realmente o nosso Estado, uma empresa que gera empregos e renda. Isso a gente sente lisonjeado. É reconhecido e aumenta nossa responsabilidade para a gente agregar mais para o Estado", disse.

O governador Elmano de Freitas relacionou a escolha dos homenageados ao nome e origem da medalha. "As pessoas escolhidas tem uma coerência muito grande com a nossa medalha que é a Medalha da Abolição. São todas pessoas que buscam muita justiça, nas várias áreas que eles e ela atuam. O Estado do Ceará vai sendo construído com suas políticas públicas realmente justiça para aqueles que tiveram poucas oportunidades", destacou.

Origem da comenda

O nome de Medalha da Abolição faz alusão à Data Magna do Ceará. Em 25 de março de 1884, o jangadeiro Francisco José do Nascimento, o Chico da Matilde ou Dragão do Mar, mobilizou colegas a se insurgirem contra o transporte de escravizados para o Sul do país.

Com o feito do jangadeiro, o Ceará se tornou o primeiro estado do Brasil a abolir o tráfico escravagista.

Quem são os homenageados

Os homenageados foram agraciados com a comenda, no Palácio da Abolição, na noite de sexta-feira (19).

Eudoro Santana

Eudoro Santana é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará, especialista em Equipamentos de Petróleo pela Universidade Federal da Bahia e funcionário público da Petrobras.

Foi deputado estadual por quatro mandatos, com atuação na elaboração da Constituição Estadual. Eudoro atuou em nove comissões técnicas da Assembleia Legislativa.

Dom José Aparecido Tosi Marques

Dom José Aparecido Tosi Marques é natural de Jaú, São Paulo. O sacerdote é filho de Antonio Marques de Toledo e de Arminda Tosi Marques.

Foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, e nomeado arcebispo de Fortaleza pelo Papa João Paulo II em janeiro de 1999, cargo que exerce até hoje.

Katia Magalhães Arruda

Katia Magalhães Arruda é doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e pesquisadora de temas relacionados à precarização do trabalho e eficácia dos direitos constitucionais trabalhistas e trabalho infantil.

Em 2008, assumiu o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Atualmente, a ministra Kátia Magalhães Arruda também atua como coordenadora da Comissão Nacional da Rede de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados e do Projeto “Gente que Inspira”.

Vilmar Ferreira

Vilmar Ferreira é fundador e presidente do Grupo Aço Cearense, uma das maiores empresas do setor no país e com atuação em toda a América Latina. Com mais de 40 anos no mercado siderúrgico brasileiro e uma cartela de 16 mil clientes em todo o país, o industrial destaca-se pelo seu crescimento e representatividade alcançada no mercado do aço.

É líder regional do setor, com capacidade produtiva de 1 milhão de toneladas/ano e um faturamento de R$ 3,6 bilhões em 2020.

