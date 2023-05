Após lotação por síndromes gripais, Hospital Infantil Albert Sabin inaugura 61 leitos novos

O Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, ganhou um novo Centro de Emergência com 61 leitos e espaço para concentrar serviços de atendimento ao cliente. A entrega dos dois ambientes ocorreu na última quinta-feira (18) e contou com a presença da ministra da Saúde Nísia Trindade, do governador Elmano de Freitas, da secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, e da diretora-geral do Hias, Fábia Linhares, entre outras autoridades.

Dos 61 leitos, 16 fazem parte de um novo setor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil — 14 são leitos padrão e dois são de isolamento. Os outros 45 leitos são divididos em 17 de observação e 28 de enfermaria.

Agora, a unidade de saúde passa de 403 para 464 leitos, um incremento de 15% no número de equipamentos disponíveis para atendimento. A antiga emergência vai continuar aberta durante o período de sazonalidade e manterá os 60 leitos de retaguarda (para casos de média complexidade) que já existiam, sem necessidade de desativação.

A diretora-geral do Albert Sabin, Fábia Linhares, afirma que o Centro de Emergência foi redesenhado com foco na otimização da jornada do paciente, “permitindo um acolhimento estruturado, com fluxos definidos, oferecendo assim uma saúde mais segura, de qualidade e, acima de tudo, (com) humanidade”.

Conforme o Diário do Nordeste noticiou, no começo de abril, o Hias chegou a atender com quase 90% a mais da capacidade devido à superlotação, com o aumento de síndromes gripais em crianças.

Segundo dados do IntegraSUS, plataforma da Secretaria da Saúde do Ceará, neste ano, abril foi o mês com maior número de pacientes que permaneceram mais de 24 horas internados em leitos de emergência do hospital. Foram 1.002 em abril, 911 em março, 539 em fevereiro e 303 em janeiro.

Visão interfederativa

Durante o evento de inauguração, Nísia Trindade destacou a importância do trabalho conjunto entre União, estados e municípios para o Sistema Único de Saúde (SUS). Ao relatar as impressões que teve do sistema de saúde cearense em sua primeira visita como ministra de estado, Nísia classificou a experiência como “emocionante”, pontuando, por exemplo, as policlínicas.

“A impressão é a melhor possível. Ver de perto é muito emocionante, e tem uma emoção também porque eu sei que em muitas dessas demandas o estado atuou sozinho durante os últimos quatro anos, com certeza, e agora podemos trabalhar juntos. Não faz sentido essa divisão”, afirma.

A gestora também pontuou o “caráter precursor” do Ceará na regionalização da Saúde. Na manhã desta quinta-feira, a ministra visitou o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) e a Policlínica Judite Chaves Saraiva, em Limoeiro do Norte, com o governador Elmano de Freitas e a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho.

Na visita ao Hias, a ministra da Saúde assinou três portarias com investimento de R$ 333,5 milhões destinados aos mutirões de cirurgias eletivas e oncológicas, além do fortalecimento da assistência no Hospital do Vale do Jaguaribe e das 22 policlínicas no Estado. As demandas do Estado, segundo a gestora, estavam represadas há 4 anos.

Mudanças no Hospital Infantil Albert Sabin

Segundo informações do Hias, a reforma do hospital incluiu novo revestimento de pisos e paredes, climatização, iluminação, gases medicinais, sistema de monitorização eletrônica para pacientes graves, rede hidráulica para hemodiálise, sistema de combate a incêndio, gerador e equipamentos médico-hospitalares de ponta, atendendo ao padrão da vigilância sanitária.

Além do Centro de Emergência, o Núcleo de Gestão e Atendimento ao Cliente (NGAC) também foi inaugurado nesta quinta-feira. Uma série de serviços que antes estavam dispersos será reunida nesse espaço. É nele onde o paciente irá marcar e receber exames e agendar consultas e cirurgias, por exemplo. O NGAC também integra os sistemas de gestão de leitos e de altas.

Com a nova organização, o fluxo de atendimento será modificado. Os pacientes serão chamados por um sistema de senhas e será adotada uma metodologia de subdivisão dos setores por cores e entrega de cartões de prioridade por tipo de demanda.

