Jovem de 17 anos desaparece em Itapipoca após mergulho em rio durante chuvas

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda na tarde do sábado (18), em Itapipoca, após informação de desaparecimento de um jovem de 17 anos identificado como Gabriel, que mergulhou no rio Cruxati, na localidade de Betânia.

Segundo os bombeiros, o contato foi feito pela própria família do rapaz, que informou sobre o ocorrido, com possibilidade de afogamento. Com as chuvas, as águas aprosentavam forte correnteza.

A corporação informou que, ao chegar ao local, solicitou uma equipe de apoio com mergulhadores. Foram realizadas buscas nas margens do rio, mas até o fim da tarde deste domingo (19), não havia informações sobre o jovem.

As imagens das buscam mostram uma forte correnteza no local. De acordo com um irmão de Gabriel, as buscas encerraram no final da tarde deste domingo e deverão continuar na manhã desta segunda-feira.

O prefeito Felipe Pinheiro, através das redes sociais, escreveu que acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros. "Aproveito para pedir que todos e todas evitem rios e açudes nesse período chuvoso em Itapipoca", disse.

Legenda: Jovem desaparecido em Itapipoca tem 17 anos; família acionou o Corpo de Bombeiros Foto: Reprodução/Redes Sociais

Chuvas em Itapipoca

Neste sábado, a Prefeitura de Itapipoca decretou situação de emergência em decorrência das fortes chuvas no município. Cerca de 430 pessoas foram afetadas por alagamentos, deslizamentos e outros transtornos. Algumas famílias estão alojadas em escolas da prefeitura.

"A Prefeitura Municipal de Itapipoca decretou situação de emergência ontem no município em decorrência das fortes chuvas e de todas as situações de transtornos causados como alagamento nos bairros Centro, Estação, Mourão, Fazendinha, Coqueiro, Nova Aldeota, Violete, Flores e Julho. Alguns danos em propriedades particulares, comprometimento da rede elétrica, de algumas estradas vicinais e algumas ruas, deslizamentos, além do acúmulo de água que impossibilita o transporte de urgência e emergência", diz nota da Prefeitura.

