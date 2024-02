Idoso de 101 anos, em cuidados paliativos, realiza sonho de conhecer Tom Barros

Fã de futebol e ouvinte assíduo da Rádio Verdes Mares, seu Miguel, de 101 anos, tinha dois sonhos: aprender a andar de bicicleta e conhecer o jornalista Tom Barros. Acamado devido a um avançado câncer no pâncreas, o primeiro se mostrou impossível, mas o segundo foi realizado pelo apresentador do Sistema Verdes Mares (SVM), que visitou o admirador nessa quarta-feira (7), em Fortaleza.

O encontro, realizado na casa do espectador, no bairro Aerolândia, foi marcado por emoção. A história foi contada na Verdinha nesta quinta (8). (Assista abaixo).

Tom Barros Jornalista Nunca tinha vivido algo semelhante. Cento e um anos é uma jornada muito longa, e a gente entende, como profissional, que aí que vem a recompensa, o reconhecimento carinhoso de um ouvinte fiel. Claro, se ele está feliz, muito mais feliz estou eu com o reconhecimento do meu trabalho. Afinal de contas, ele acompanhou as transmissões de futebol, os comentários, e me transformou em um ídolo, isto, para mim, é um motivo de muita satisfação, de muita alegria, principalmente por que vim dividir com a família [dele]."

VEJA MOMENTO

"É evidente que isso marca, de forma definitiva, a trajetória profissional de qualquer pessoa que tem um centro de atenção, como é o caso de seu Miguel para comigo", analisa o comunicador.

A admiração de seu Miguel pelo profissional do SVM foi permeada pela paixão pelo futebol. Torcedor do Ceará, ele atuou na construção do Estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, e no setor financeiro do Vila União Atlético Clube.

Lúcia Filha de Seu Miguel Faz muito tempo que ele fala que o maior sonho dele é conhecer o Tom Barros, porque ele é admirador do Ceará e sabia que o Tom Barros [também] é um deles."

Além de Lúcia, outros três filhos do idoso acompanharam o momento: Fátima, Emiliana e Adalberto — este viajou de São Paulo ao Ceará para presenciar a realização do desejo do pai. "Era o sonho dele, então está realizado!".