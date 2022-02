Hospital Universitário do Ceará tem 42% de obra concluída, anuncia Camilo Santana

Previsto para ser entregue até dezembro de 2022, a construção do Hospital Universitário do Ceará (HUC) conta com 42% de conclusão. A evolução dos trabalhos foi apresentada pelo governador Camilo Santana aos deputados estaduais, durante visita técnica ao canteiro de obras na tarde desta terça-feira (15).

Com investimento total de R$ 274,7 milhões na construção, o complexo hospitalar será o maior do Estado, erguido em uma área de 79,5 mil m² no campus da Universidade Estadual do Ceará (Uece), no bairro Itaperi.

Durante apresentação dos dados, Camilo destacou a rapidez com que as obras seguem efetuadas, já que os trabalhos tiveram início em março de 2021. "É uma obra que está quase na metade de sua conclusão, a ideia é que ate dezembro a gente conclua e entregue esse hospital completo, com todas as especialidades", destacou.

O HUC terá 655 leitos, dos quais 160 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), clínicas, centros cirúrgicos e obstétricos, enfermarias pediátricas e ambulatórios, devendo atender casos de alta complexidade e oferecer suporte a outros hospitais da Região Metropolitana (RMF).

Legenda: Obras em andamento do HUC Foto: Thiago Gadelha

Reforço à rede de saúde

De caráter terciário, o hospital será um importante reforço para a rede de policlínicas, hospitais e demais unidades de atendimento especializado do Estado, além de funcionar como nova sede para o Hospital César Cals.

O equipamento ofertará atendimento à população em todas as especialidades médicas, incluindo fisioterapia, cardiologia, neurologia, pediatria, odontologia, etc.

Ainda conforme o governador, o Estado já prepara uma licitação para o acesso ao hospital. "Será uma avenida dupla para dar toda a conectividade, facilidade do tráfego, principalmente das ambulâncias e já vamos também, no 2º semestre, começar toda a urbanização do entorno", disse Camilo.