Flexibilização do uso de máscaras no Ceará será avaliada na próxima semana, anuncia Camilo

O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (11) que a flexibilização do uso de máscaras em locais abertos no Ceará será discutida semana que vem. O gestor apontou que a evolução dos números da Covid-19 seguirão sendo avaliados para que a decisão seja tomada na próxima reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia.

O atual decreto, que retirou as restrições de número de pessoas em eventos, segue em vigor até o próximo domingo (20). "Reitero, mais uma vez, que todas as nossas decisões são baseadas na ciência", pontuou o chefe do Executivo Estadual.

Nos bastidores, já se esperava que as discussões em torno da desobrigação da máscara acontecessem. No Brasil, estados como São Paulo e Rio de Janeiro já anunciaram medida.

Após uma terceira onda "avassaladora", nesta semana os números de Covid em Fortaleza, principalmente, atingiram baixo nível de transmissão.