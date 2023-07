Engenheiro de prédio onde garagem desabou orienta escoramento de vigas e demolição de laje

O engenheiro responsável pela vistoria do prédio onde a garagem desabou no bairro Montese, em Fortaleza, orientou, nesta terça-feira (25), o escoramento de vigas e a demolição da laje próxima à entrada de carros. Conforme José Soares, um processo de investigação do solo também deverá ser conduzido.

"A primeira orientação está sendo fazer um escoramento nas principais vigas da frente da edificação, como também fazer uma investigação no solo próxima aos pilares para avaliar qualquer desestabilidade que possa gerar nesses pilares na frente da edificação", explicou.

Soares ainda aconselhou que os apartamentos próximo ao local que cedeu sejam evacuados para minimizar qualquer risco, assim como parte da laje do estacionamento.

"Orientei também que essa primeira laje seja demolida porque embaixo tem um grande vazio e pode colocar em risco a segurança das pessoas que estão entrando ou saindo com os veículos. Essa parte também foi isolada", concluiu.

Legenda: Defesa Civil faz vistoria em prédio no Montese Foto: Isaac Macêdo

Famílias passaram a noite em prédio após interdição

Mesmo com a interdição e orientação de evacuação do prédio pela Defesa Civil, duas famílias passaram a noite nos seus apartamentos, "por não terem para onde ir", segundo Uchôa Pinto, gerente do Núcleo Emergencial da Defesa Civil.

O órgão municipal orientou ainda na noite de segunda que todos buscassem abrigo em locais seguros.

Relembre o caso

Parte do piso do estacionamento do prédio desabou na rua Professor Teodorico, no bairro Montese, em Fortaleza. O Corpo de Bombeiros isolou o local, e a Defesa Civil determinou que os moradores evacuem os apartamentos na noite de segunda.

Legenda: Os bombeiros foram acionados ao prédio por volta de 18h40 desta segunda (24) Foto: Isaac Macêdo

Cerca de 40 pessoas moram no local distribuídos em 10 apartamentos. Outros três imóveis estão desocupados. Os moradores informaram aos bombeiros no local que o prédio possuía rachaduras.

Na manhã desta terça, Uchôa Pinho informou que a análise inicial indicou que ocorreu o solapamento de uma fossa no estacionamento - uma forma de deslizamento que provoca o afundamento do solo.

