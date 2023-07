Estacionamento de prédio desaba parcialmente em Fortaleza

Parte do piso de um estacionamento de um prédio desabou na rua Professor Teodorico, no bairro Montese, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (24). O Corpo de Bombeiros isolou o local e a Defesa Civil informou que os moradores devem evacuar os apartamentos. Não há feridos.

Conforme a tenente Renata Stuani, da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento, o estacionamento foi construído em cima de uma fossa sanitária e a dois metros das colunas de sustentação do edifício. Cerca de 40 pessoas moram no local distribuídos em 10 apartamentos. Outros três imóveis estão desocupados.

Legenda: Prédio é interditado após estacionamento de prédio desabar parcialmente Foto: Isaac Macêdo

Prédio será evacuado

Conforme Ulisses Gomes, agente da Defesa Civil, o colapso está próximo das colunas de sustentação do condomínio. Preventivamente, segundo o agente, os moradores serão evacuados do local.

Legenda: Moradores são comunicados pela Defesa Civil que terão de evacuar seus apartamentos Foto: Isaac Macêdo

"Aqui aconteceu um colapso da parte estrutural do concreto, da laje aqui do estacionamento, talvez por conta de um deslocamento das placas de concreto, questão também das chuvas, da erosão do solo, ou pode também ter sido por falta de manutenção prévia, por conta de uma possível irregularidade no tempo da construção dessa parte de estrutura aqui do estacionamento", disse o agente.

Legenda: Moradores são evacuados de apartamento no bairro Montese, em Fortaleza Foto: Isaac Macêdo

Pela manhã desta terça-feira (25), uma nova equipe estará no local para realizar uma vistoria durante o dia. "Ainda há uma progressão de deslocamento de placas de concreto do sinistro que ocorreu, no caso do desabamento do solo aqui do estacionamento", informou. Os agentes também orientaram que moradores busquem engenheiros para acompanhar a vistoria.

Legenda: Estacionamento foi construído em cima de fossa Foto: Isaac Macêdo

Início do resgate

A subtenente explicou que a preocupação iniciou era isolar a área e acionar a Defesa Civil. "Esse desabamento parcial do estacionamento, ele está a menos de dois metros das colunas do prédio. O próprio Corpo de Bombeiros já fez uma inspeção, uma averiguação aqui para ver se identificavam novas rachaduras, mas isso não foi localizado. Fizemos a inspeção externa, interna, procurando se tinha alguma rachadura, algo que pudesse comprometer o prédio", explicou Renata.[/citacao]

Legenda: Defesa Civil faz vistoria em prédio no Montese Foto: Isaac Macêdo

Os moradores informaram aos bombeiros no local que o prédio possuía rachaduras. "Estamos aqui aguardando para saber se os moradores vão poder continuar no condomínio ou se vão ter que evacuar. Se eles [Defesa Civil] disseram que esse desabamento do estacionamento pode comprometer o prédio, nós vamos, juntamente com os moradores, esperar que eles todos se retirem do ambiente", concluiu.

Foto: Isaac Macêdo

Relato de moradores

O estudante Marcelo Pompeu estava no local quando o acidente ocorreu. "Eu senti tudo começar a tremer. Corri para fora do condomínio. Quando voltei só tinha uma poeira vindo para cima de mim. Percebi que já tinha tudo caído", explicou Marcelo, que subiu para avisar a família do ocorrido.

Legenda: Os bombeiros foram acionados ao prédio por volta de 18h40 desta segunda (24) Foto: Isaac Macêdo

Felipe Pompeu também é morador e contou estar tomando banho quando o estacionamento colapsou. "Olhei pela janelinha que tem ali do cantinho e vi essa parte caída, corri para entrada que dá pra ver de frente e percebi que o chão tinha desabado. Meu irmão foi chamar minha mãe pra gente poder descer e ver o que tinha acontecido de fato. O barulho foi um tremor forte. Eu já sabia que tinha caído alguma coisa, mas não sabia o que", contou.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE