Detran-CE realiza leilão virtual com automóveis, motocicletas e sucatas; veja como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) irá realizar, na próxima quinta (27) e na sexta-feira (28), mais um leilão virtual em Fortaleza. Ao todo, serão ofertados 639 lotes, entre automóveis, motocicletas e sucatas. Os lances serão de R$ 100 até R$ 4 mil.

Os interessados em participar devem realizar, previamente, a inscrição no site do leiloeiro. Para os interessados, acontecerá, nesta quarta-feira (26), uma visitação presencial, de 8h às 17h, no pátio da Montenegro Leilões.

Conforme o edital do certame, qualquer pessoa pode participar se seguir os critérios dispostos no documento, contudo, os lotes de sucata só podem ser arrematados por pessoas jurídicas sucateiros, cadastrados previamente no Detran-CE.

O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, tendo a responsabilidade de efetuar o procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, vistoria e confecção de placas.

Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circulação irregular em via pública.

>> Confira lotes

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar devem realizar a inscrição no site da Montenegro Leilões e podem obter mais informações através do telefone: (85) 3066-8282. Entre os documentos solicitados para pessoa física estão:

cópia de RG, CPF ou habilitação;

comprovante de residência atualizado.

Já para pessoa jurídica estão:

cópia do RG, CPF ou habilitação do responsável pela empresa;

contrato e cartão do CNPJ.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito realizem leilões de veículos recolhidos quando não são resgatados pelos proprietários em 60 dias.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE