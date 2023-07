Prédio onde estacionamento cedeu só será liberado após avaliação de engenheiro, diz Defesa Civil

Os condôminos de prédio no Montese interditado após o piso do estacionamento ceder só poderão voltar para casa após avaliação de um engenheiro, agendado para esta terça-feira (25). Conforme a Defesa Civil de Fortaleza, o deslizamento de terra no local ainda pode ser um risco ao prédio.

Segundo Uchôa Pinho, gerente do Núcleo Emergencial da Defesa Civil, análise inicial indicou que ocorreu o solapamento de uma fossa no estacionamento - uma forma de deslizamento que provoca o afundamento do solo.

"Essa fossa continua sendo utilizada, segundo informou a subsíndica. Por conta desse solapamento, o prédio está isolado. A priori, a estrutura do prédio apresenta pequenas manifestações patológicas que não são oriundas do solapamento. No entanto, o prédio ficará interditado por conta do solapamento porque ainda existe risco de continuar o desabamento desse terreno onde está a fossa", explicou.

Para poder liberar a volta dos moradores, a equipe do órgão municipal aguarda a avaliação de um engenheiro contratado pelos moradores. "Permanecerá interditado até o engenheiro que os condôminos contratarem, que ficaram de trazer ainda hoje, pra fazer uma avaliação, emitir um laudo sobre a situação pra fazer a recuperação. É ele que dará as informações necessárias para tomar as providências sobre a permanência ou não do prédio".

Uchôa Pinho Gerente do Núcleo Emergencial da Defesa Civil de Fortaleza A desinterdição será feita com a apresentação do laudo. O engenheiro vai avaliar a questão do risco. Se ele identificar que o risco é mínimo, ele vai apontar no laudo como também o que será feito para recuperação

Duas famílias dormiram em prédio após desabamento

Legenda: Estacionamento foi construído em cima de fossa Foto: Isaac Macêdo

Mesmo com a evacuação após a interdição do prédio, duas famílias passaram a noite acomodadas em apartamentos "por não terem para onde ir", segundo Uchôa Pinto.

Dois veículos estão no estacionamento que desabou. Conforme o gerente da Defesa Civil, uma das moradoras já tomou providências para a retirada.

Ainda segundo o gerente da Defesa Civil, todos os moradores foram orientados a procurar abrigo em local seguro. "Damos todas as orientações para que as pessoas não tenham risco", concluiu Uchôa Pinho.

