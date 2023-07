Bolo de 50 kg que replica paróquia de Iguatu há quase 100 anos é doado para leilão

O confeiteiro e empresário José Roberto Júnior, conhecido como Roberto Magrello, doou um bolo de 50 kg à Paróquia Sra. Sant'Ana, a Igreja Matriz de Iguatu. A sobremesa tem a forma do templo religioso, datado em 1925, antes das reformas e ampliações. O bolo será leiloado nesta terça-feira (25) durante os festejos da Procissão de Sant'Ana. Geralmente, quem arremata distribui a comida para os cidadãos.

A expectativa é arrecadar R$ 20 mil à igreja, mais do que os R$ 15 mil do ano passado. Conforme Magrello, também dono de pizzaria, a produção de bolos paras as festividades religiosas começou em 2017, quando foi feito um bolo de réplica da estrutura atual da Paróquia. Neste ano, uma imagem encontrada pelo Facebook o motivou a homenagear a memória da cidade.

Legenda: O bolo pesa em torno de 50 kg Foto: Arquivo pessoal

"Nos despertou para informar para o povo como a igreja era antes de ter a reforma. Ela tinha uma estrutura diferente da atual, então foi aí que surgiu a ideia de mostrar um pouco da história que veio sendo trilhada pela igreja", conta em entrevista.

Legenda: Liliany, Roberto e Vitória levaram quatro dias para fazer o bolo Foto: Wandenberg Belém

Ele teve a ajuda da esposa Liliany Custódio e de uma auxiliar de cozinha, Francisca Vieira de Sousa, conhecida como Vitória. A finalização do bolo nesta terça trouxe um sentimento de "dever cumprido".

"A sensação maior é o olhar das pessoas. Fico muito rico e orgulhoso pelo fato de olharem e dizerem que é uma obra de arte. O bom é o reconhecimento e poder mostrar para o pessoal um pouco do que eu sei fazer", afirma.

Receita de quatro dias

Para terminar o bolo, a equipe de Roberto levou quase quatro dias. Ao final, o confeiteiro estima que o bolo tem entre 800 e 1000 fatias possíveis. São 40 kg de massa, entre recheio e pasta americana, um total de 50 kg no produto final, de acordo com Roberto Júnior.

Veja a receita

20 kg de farinha

20 kg de açúcar

100 ovos

12 litros de leite

20 kg pasta americana

10 kg de recheio

10 kg de margarina

