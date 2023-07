Ceará tem dois parques nacionais de conservação entre os mais visitados do Brasil em 2022

Ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) revelou, através de um levantamento, que duas unidades de conservação ambiental do Ceará estão entre as mais visitadas do País, em 2022. Somados, os locais receberam cerca de 1,7 milhão de visitantes.

Grande parte desse público foi ao Parque Nacional de Jericoacoara, que teve 1,6 milhão de visitas, aparecendo como o 2º parque nacional mais movimentado do País. O destino paradisíaco ficou na frente de outras atrações famosas, como o Parque Nacional do Iguaçu (PR) e o Parque Nacional de Fernando de Noronha (PE), que conquistaram o 3º e o 5º lugar, respectivamente.

No ranking de parques nacionais, o outro representante cearense é o Parque Nacional de Ubajara, localizado na Serra da Ibiapaba. Com 186 mil visitantes ao longo de 2022, o local obteve o 9º lugar da lista. A posição pode ter sido conquistada, segundo o Governo do Estado, após a reinauguração do Bondinho, que aumentou a visitação do local em 50%.

Ao todo, a lista registrou mais de 21,6 milhões de visitas em 137 unidades de conservação espalhadas pelo Brasil. O número é o triplo do alcançado em 2021, quando as localidades receberam 6,9 milhões de pessoas.

CONFIRA RANKING

PARQUES NACIONAIS

Parque Nacional da Tijuca (RJ): 3,5 milhões de visitas Parque Nacional de Jericoacoara (CE): 1,6 milhão de visitas Parque Nacional do Iguaçu (PR): 1,4 milhão de visitas Parque Nacional da Serra da Bocaína (RJ e SP): 700 mil visitas Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE): 677 mil visitas Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA): 367 mil visitas Parque Nacional do Monte Pascoal (BA): 366 mil visitas Parque Nacional de Brasília (DF): 198 mil visitas Parque Nacional de Ubajara (CE): 186 mil visitas Parque Nacional Serra dos Órgãos (RJ): 178 mil visitas

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (SC): 7,5 milhões de visitas Parque Nacional da Tijuca (RJ): 3,5 milhões de visitas Parque Nacional de Jericoacoara (CE): 1,6 milhão de visitas Parque Nacional do Iguaçu (PR): 1,4 milhão de visitas Monumento Natural do Rio São Francisco (BA e SE): 1 milhão de visitas Área de Proteção Ambiental de Fernando de Noronha (PE): 711 mil visitas Parque Nacional da Serra da Bocaína (RJ e SP): 700 mil visitas Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PE): 677 mil visitas Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (RJ): 613 mil visitas Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais (PE e AL): 406 mil visitas

