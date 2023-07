Porco-espinho da espécie 'quandu de baturité' é resgatado de residência em Tauá; veja vídeo

Um "quandu de baturité" - mais conhecido como porco-espinho - foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), na manhã da última segunda-feira (24). O animal estava em cima de uma árvore de uma residência, no município de Tauá, no Ceará.

O mamífero, que está na lista dos animais que possuem risco de extinção, foi solto em uma reserva ecológica do município de Aiuaba, ainda na tarde desta segunda (24).

Com o auxílio de uma foice e um cambão, os bombeiros conseguiram retirá-lo do ambiente urbano sem danos ao roedor.

Após o resgate, foi constatado que o animal não apresentava nenhum ferimento aparente e foi encaminhado para uma Reserva Ecológica em Aiuaba, onde foi devolvido ao seu habitat natural.

QUANDU DE BATURITÉ

De acordo com os bombeiros, o "quandu de baturité" recebe esse nome por ter sido localizado na Serra de Baturité. O animal foi visto pela primeira vez em 2011, e a confirmação do roedor foi publicada dois anos depois, em setembro de 2013.

Legenda: Com o auxílio de uma foice e um cambão, os bombeiros conseguiram retirá-lo do ambiente urbano sem danos ao roedor Foto: Divulgação/CBMCE

O ouriço cearense tem o tamanho aproximado de um cachorro poodle, porém com as patas mais curtas. A principal diferença, entre os outros animais do mesmo gênero, está no formato do crânio e nas cores dos espinhos.

A descoberta da nova espécie de Coendou - um mamífero roedor semelhante a um porco-espinho - foi feita por um grupo de biólogos cearenses e confirmada pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

